Cobro de piso a limoneros en Michoacán afecta en precios

León, Gto.- La violencia hacia limoneros de Michoacán ya impacta en el precio de este fruto en León. Los comerciantes centrales de abastos y mercados a fin de venderlos los colocan de 20 a 25 pesos pero casi no tiene jugo.

“El limón lo estoy rematando para que se lo lleven las amas del hogar, ya de mejor calidad llega a costar hasta 50 pesos o más pero eso lo puedes buscar. Con eso de que todo va subiendo y los sueldo están para llorar prefieren comprar de lo económico”, dijo un comerciante.

Aseguró que el limón lo traen de Michoacán pero como en el mes de septiembre hubo denuncias sobre cobro de piso por parte de los limoneros, provocó que afectará su recolección y producción por lo tanto los precios se elevaron o el fruto se echó a perder.

En cambio, Ana María de la colonia San Miguel quien acudió al Descargue Estrella para comprar la despensa de la semana dijo que alguna fruta de temporada va aumentando considerablemente y uno de ello es el limón que a pesar de que el kilo este máximo a 25 pesos este está feo, “semilludo” y casi no tiene jugo.

“Una semana atrás el limón estaba como en 35 pesos, ahora ya bajó pero casi no tiene jugo, por ahora me concentro en hacer agua de sabor de otras frutas como la sandía, melón o comprar un refresco porque los limones no tienen buen sabor”, dijo.

Juan, otro comerciante del Descargue Estrella espera que en próximos días tanto el precio como el fruto mejoren su calidad ya que la gente se empieza a molestar pero son productos que no está en sus manos controlar.

“Nosotros compramos el limón por caja, y aquí lo vamos separando pero si hay uno que no podemos hacer mucho, si no reclaman y nos dicen cosas las amas de casa pero deben de entender que eso lo traemos de Michoacán y muchos campesinos ya dejaron de recolectar porque dicen que los del crimen les cobran derecho de piso y por miedo prefieren dejar de trabajar”, comentó.

Para finalizar, dijeron que dicha amenazas han afectado el cultivo del aguacate, tomate, plátano y mango.