Tandeos es la única forma de remediar que a todos les toque agua: Ciatec

León, Gto.- Ricardo Guerra, director general del Ciatec dio a conocer que el tandeo es la única forma de remediar que a todos los ciudadanos les toque agua a falta de lluvia.

“El tandeo es la única forma de remediar que a todos les toque agua porque no queremos que solo sea un grupo de personas que pueda tener agua y que las demás no tengan acceso, hay que recordar que es un derecho universal, entonces la gente debe tener ese derecho. Nosotros lo que conocemos es cómo aplicar tecnología, tenemos que ayudar a las autoridades y resolver el problema”, comentó.

Recordó que la última vez que llovió “bien” fue hace como nueve años, indicó que la falta de lluvia es un fenómeno planetario y es una situación se tiene que prever y aplicar tecnología.

Señaló que el problema del agua no radica en su uso sino en la posibilidad, por ejemplo, sector agroalimentario del estado de Guanajuato se utiliza el 80 por ciento total de líquido se ha creado tecnología para mitigar el problema y las fugas se deben resolver para que no se desperdicie agua.

“Tenemos el gran problema que no ha llovido, entonces al no haber esa disponibilidad de lluvia estamos expensos a lo que el clima diga, también no hay que olvidar que los problemas principales es después de que se capta el agua, las fugas y el agro que usa masivamente el agua, en Guanajuato el 80 por ciento el uso”, manifestó.

En este sentido, Ricardo Guerra dijo que se debe aplicar tecnología que permita la recuperación, el manejo, el cuidado en la conducción del agua y sobre todo en cómo aplicar tecnología en agricultura más sostenible que no requieran el agua masivamente como cuando estamos regando a mediodía a pleno sol.

Finalmente señaló que en caso de que este año no llueva, se va a tener que buscar aguas fósiles pero los costos son altísimos.

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, a nivel estatal se cuenta con 187,000 hectáreas aproximadamente que se riegan con aguas superficiales, distribuidas en los tres distritos de riego del estado y en las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural.

Adicionalmente, se cuenta con 16,000 pozos de uso agrícola en propiedad de particulares, que irrigan una superficie estimada de 250,000 hectáreas.

Señala que del total del volumen de agua empleada en la agricultura, dos terceras partes provienen de los acuíferos y el resto es agua de almacenamientos superficiales.