El reto de esta temporada, es mantener las frutas y verduras en óptimas condiciones para consumir

León, Gto.- En esta temporada de calor la maduración y descomposición de fruta y verdura se aceleran, lo que ocasiona que los comerciantes del Barrio de San Miguel tengan pérdidas de hasta 30 por ciento.

A El Sol de León, le platicaron cómo le hacen para que los consumidores compren la fruta en óptimas condiciones.

“Traemos menos fruta y verdura porque no tenemos nada para conservarla, si no hay ventas es donde vienen las pérdidas de 30 por ciento y hasta 40 por ciento cuando no hay gente se nos queda la verdura y va para atrás”, José Regalado.

Platicó que las amas de casa prefieren llevarse de tres a cuatro raciones para que sea alimento del día y no se les eche perder los alimentos porque también cuidan su economía.

Por su parte, Fidel Ojeda López, destacó que el Mercado necesita un sistema de ventilación para mantener la fruta y la verdura pero nunca se ha pedido a los representantes debido a que nunca se había tenido una ola de calor como la que ahora se está viviendo.

“Esta ola de calor nunca se había vivido en la ciudad y está ocasionando que las personas no compren el kilo sino que lleven menos raciones, además como comerciantes han tenido que bajar los precios para que la gente se lleve los alimentos pues prefieren que salgan a perder dinero.

Ma. Salud Evelia Regalado Esquivel, quien es comerciante y ama de casa dio tips para que los alimentos no se le echen a perder.

“Se debe meter la fruta y la verdura en el refrigerador y cocerla que no dure más de tres días y tratar de consumir alimentos del día, en la carne es igual la coso y la vuelvo a hervir y al congelador y comprar menos promociones”, manifestó.

De acuerdo a los vendedores, el limón, Sandía, pepino y mango es la fruta que más compran para hacer el agua fresca, mientras que la verdura como el jitomate, lechuga y en ocasiones calabaza y zanahoria se las llevan para hacer ensaladas.

Por otro lado, mencionaron que han dejado de hacer caldos porque aparte de que caducan al segundo día, los integrantes de una familia no está consumiendo esos alimentos en esta temporada.