Escasas lluvias afectan precio de la mandarina, una de las delicias de temporada

León, Gto.- Ya se viene el Día de Muertos y la mandarina por su color es ideal para colocarla en el altar de muertos también es protagonista en las fiestas decembrina la cual forma parte del relleno de las piñatas pero sabías que su precio puede subir.

Local Disfraz de la monja es la moda de este Día de Muertos

De acuerdo con los comerciantes del Descargue Estrella, el mandarino puede tardar en dar frutos de dos a tres años de ser plantados siempre y cuando se le brinden las condiciones adecuadas de crecimiento y cuidado.

Pero muchos de los árboles fueron cortados por la enfermedad Huanglongbing (HLB), también conocida como “dragón amarillo” que ha afectado la producción y por ende aumenta su precio, otro factor es la escasez de agua en el país.

“No hay agua, no hay cosecha este año, quitaron muchos árboles y aparte hay una plaga en la región de Veracruz que es donde traemos la fruta, le calculó que subo en próximos días a 30 pesos”, comentó un comerciante.

Sin embargo, en supermercados el kilo llega a costar los 50 pesos o más, debido a que lo venden como un fruto exótico, pues apenas inicia su temporada y alcanza su mejor sabor, jugosidad y buen tamaño entre diciembre y enero.

Esto opinan las amas de casa

Ana es ama de casa, siempre hace agua fresca dependiendo de la temporada, este año se ha dado la vuelta en el Descargue Estrella para comprar mandarinas sin embargo solo se llevó un kilo debido a que no están mandras, en su casa las envolverá con papel periódico para que maduren.

“Esta temporada compró mandarina y naranja para darle a mi esposo y a mis dos hijos, es rica en vitamina C y como en esta fecha descienden las temperaturas no quiero que nadie se enferme pero me he dado cuenta que sí ha subido de precio pero no están muy bonitas que digamos”, comentó la señora.

Local Analizan declaratoria de desastre natural por sequía en Guanajuato

Explicó que este cítrico lo suele poner en el altar de muertos y también en las piñatas para los festejos de navidad, indicó que el año pasado también había muy poca mandarina y fue hasta diciembre que los mercados de la ciudad y centros de abastos comenzaron a venderla por lo que esta vez solo compró un kilo pero esperará a medianos de noviembre para que la fruta esté más jugosa y dulce.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural este cítrico es rico en vitaminas C, B1, B2 y B6, flavonoides, betacaroteno y aceites esenciales. También contiene potasio, calcio y magnesio así como hierro, zinc, fibra y fósforo y los principales estados productores son Veracruz, Puebla y Nuevo León.