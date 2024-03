No va a llover, panorama no es alentador: Sapal

León, Gto.- La presa El Palote marca hoy uno de sus niveles más bajos. Enrique De Haro Maldonado, Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), dio a conocer que no va a llover de aquí a junio, sin embargo, los hogares de la zona norte del municipio sí cuentan con agua.

“Definitivamente no va a llover de aquí a junio, se supone que en mayo llegan pero son incipientes que no vienen a sumar. La semana pasada estuvimos reunidos varios organismos operadores y el panorama no suena alentador, sigue siendo un tema seco, esperamos que la naturaleza nos beneficie en el tema de la lluvia pero estamos trabajando para hacer lo propio”, dijo.

Informó que la presa El Palote cuenta con un cuatro por ciento de agua y va terminando secando, respecto a los peces están en labor de sacar y llevarlos a otra presa debido a que están muriendo.

Respecto al tema del desazolve aseguró que no es viable ya que debe haber permisos federales y se necesitan 180 millones de pesos pero en tres años vuelven a estar salsolvadas.

“Desazolvar no es viable debido a que se necesita un permiso federal así como se requiere una concesión para sacar el agua se requiere una concesión para sacar el material, en números rápidos 180 millones de pesos, no se le puede sacar agua cuando llega al 40 por ciento de su capacidad, ¿Qué caso tiene si no voy a poder aprovechar ese volumen, quienes han hecho desazolve de presas en 3 años ya están otra vez salvadas”, indicó.

Finalmente en tema de tandeo dijo que las familias leonesas que viven en la zona norte sí cuentan con agua todos los días, por ejemplo, los que tienen sistemas aljibe se les abastece de tal forma que le permitir tener agua, en el caso de las colonias más vulnerables como Los Castillos que no tienen donde almacenar agua y llevan el servicio de agua.