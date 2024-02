La realidad los alcanzó: no hay agua para todos

León, Gto.- Sin el agua es prácticamente imposible vivir. Y de ello apenas están haciendo consciencia las miles de familias de la zona norte de León, que desde hace un año han visto cómo el vital líquido literalmente lo están viendo a cuentagotas, un día sí y dos días no.

A un año de que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) anunció el tandeo en 96 colonias, debido a que no se registraron las lluvias suficientes en la ciudad, ahora se suman otras 46, con lo cual a son 143 colonias en Zona Cumbres, Zona Bajío, Zona Insurgentes, Zona Gran Jardín y Zona Los Castillos, con cortes cada tres días.

Pero, ¿Cómo es vivir con el agua racionada? O mejor dicho: ¿Se puede vivir así?

LA REALIDAD DE VIVIR CON AGUA LIMITADA

Familias que viven en Los Castillos, San Isidro Labrador, Alameda de la Presa, Balcones de la Presa, Lomas de la Presa, Amazonas, Ciudad Aurora, Jardines de Echeveste han manifestado preocupación porque ahora sienten en carne propia lo que es vivir sin agua.

El señor Rubén, de 68 años, platicó que la necesidad por abastecerse de agua potable para lo más indispensable ha ocasionado que las personas se las ingenien para hacer un sistema de recolección de agua lluvia casero y con ello contribuir al ahorro de agua pero a falta de temporal

“Pensamos en todo, sabemos que nuestra situación se debe a que no ha llovido y no hay agua en la Presa El Palote, pero las pocas gotas que caen del cielo para nosotros son oro. Otra manera de sobrevivir es no desperdiciando el agua y reutilizarla hasta tres veces porque sale cara”, comentó Rubén.

En un recorrido realizado por El Sol de León se pudo observar que en la mayoría de los hogares, aparte de contar con su tinaco, tienen también tambos y botes con agua afuera de sus domicilios para su uso personal.

ENCARECE EL “ORO AZUL”

La señora Patricia, vecina de Rinconada de Ibarrilla, lleva más de 13 años en la colonia y dijo que en su casa viven siete personas, en donde un tambo les dura de dos a tres días, el cual, en las últimas fechas, les han subido el precio los piperos particulares por la gran demanda que existe por ahora llamado “oro azul”.

“Antes de la escasez, el tambo costaba entre 7 a 10 pesos, ahora llega a costar 20 pesos, todo está cada vez más caro”, aseguró.

ASÍ AHORRAN AGUA

Para poder aprovechar el líquido al máximo, las familias de las colonias en donde hay tandeos platicaron que en un inicio les costó adecuarse a un nuevo estilo de vida, por lo que adquirieron nuevos hábitos que les permite ahorro en su economía.

Por ejemplo, al bañarse colocaban un bote o tina bajo sus pies para retener el agua misma que es utilizada para el inodoro y limpieza de pisos o regar plantas.

Además, el agua utilizada para lavar trastes también es utilizada para la limpieza en general, del mismo modo que el líquido que utilizan para lavar la ropa.

Las personas se bañan ahora a “a jicarazos”, ya que en la regadera se desperdicia más agua y su aseo lo hacen regularmente cada tercer día.

Han optado por comprar gel antibacterial, para utilizarlo antes de comer, en lugar de lavarse las manos.

De acuerdo a Sapal, las colonias en donde se aplica el tandeo representan solo el 6.9% del total de cuencas en la ciudad, es decir, el 93.1% contará con el servicio de agua potable continuo.

EL PALOTE: LA PRESA QUE SALVARÍA DE LA SEQUÍA

Es notable que León se está secando. Hace 71 años, precisamente el 17 de noviembre de 1953 se colocó la primera piedra para iniciar obras en la presa El Palote, lo anterior para erradicar la sequía que impedía el desarrollo de la industria y la ciudad.

La empresa encargada de cumplir los anhelos de los leoneses fue La Victoria y Asociados la cual terminó la construcción en 10 meses luego de anunciarse los trabajos pero dos años después el vaso de la presa comenzó a llenarse. Su costo fue de 10 millones de pesos que fueron aportados entre el pueblo y Recursos Hidráulicos.

En un acto solemne, autoridades manifestaron que el agua de la presa sería lo suficiente para abastecer los hogares y El Sol de León anunció las acciones bajo el título de “Una era de prosperidad para León empezó ayer” donde resaltaba que la presa que salvaría a la ciudad de la sequía y describe que tendría una cortina de gran tamaño, un vaso de almacenamiento con capacidad de 30 millones de metros cúbicos de agua, aprovechando las corrientes de los ríos de La Patiña y El Granizo, además de otros ríos que corren por la región.

Se aseguraba que del lado izquierdo de El Palote tendría un vertedor y un canal que conducirá el líquido hasta la ciudad y que llegará a los tanques de Bella Vista por la colonia San Antonio, para ser tratada por los sistemas que ya han sido utilizados en los laboratorios de la Junta Federal de Agua Potable.

En esas diez décadas, se ha secado la presa cuatro veces, la primera fue 1968 después de la construcción de la presa, para el año 2000 a falta del temporal el obispo José Guadalupe Martín Rábago ofició una misa y colocó una cruz en lo alto del granero. Luego entre los años 2011 a 2012 la presa se quedó en un charco como ahora este 2023-2024 se ha visto.

COLONIAS CON TANDEOS

Zona Cumbres (servicio los martes, jueves, sábado y domingo)

1. Balcones del Campestre

2. Bosques del Refugio

3. Cerro Gordo

4. Cumbre del Campestre

5. Cumbres Los Alpes

6. El Mirador Campestre

7. El Refugio Campestre

8. Jardines del Campestre

9. Lomas del Campestre

10. Lomas del Sol

11. Misión La Cañada

12. Paseo de los Pirules

13. Privada Alborada

14. Zanda.





Zona Bajío (servicio los lunes, martes y miércoles)





15. Alcón de las Lomas

16. Bosques de León

17. Campo de Golf Campestre

18. Cañada del Campestre

19. Cañada Real de Mariches

20. Casa de Piedra

21. Casa de Piedra I

22. Cerro Gordo

23. Club Campestre

24. Cumbre del Campestre

25. Desarrollo Baleares

26. El Pueblito

27. La Lluvia

28. La Loma

29. Linda Vista

30. Lomas del Campestre

31. Real del Refugio

32. San José de las Piletas

33. Universidad Torre Insurgentes

34. Villas del Campestre









Zona Insurgentes (servicio los lunes, miércoles, viernes y domingo)





35. Centro Comercial Los Paraísos

36. Desarrollo Baleares

37. Granada

38. Industrial

39. Jardines del Moral

40. Linda Vista

41. Lomas de la Trinidad

42. Los Paraísos

43. Moderna

44. Obrera

45. Panorama

46. San Antonio





Zona Gran Jardín (servicio los lunes, miércoles y viernes)





47. Balcones del Campestre

48. Bosque Azul

49. Colinas Gran Jardín

50. Gran Jardín

51. Lomas de Gran Jardín

52. Mirador Gran Jardín

53. Porta Fontana

54. Porta Toscana

55. Portones del Bosque

56. Portones del Campestre





Zona Los Castillos (servicio los martes, jueves, sábado y domingo).

57. Alameda de la presa

58. Altavista

59. Amazonas

60. Arboledas de los Castillos I

61. Arboledas de los Castillos II

62. Arcos Antiqua

63. Arrayanes

64. Arrayanes 1 sección

65. Balcones de la Presa

66. Balcones de la Presa 2

67. Balcones de la Presa 3

68. Balcones de los Tulipanes

69. Brisas de Echeveste

70. Campo Palmyra

71. Casa Blanca

72. Castillos Viejos

73. Ciudad Aurora

74. El Cuarenteño

75. El Parador

76. El Pedregal

77. El Pochote

78. El Ranchito

79. El Potrero

80. El Tecotán

81. Hacienda de Echeveste

82. Jardines de Echeveste

83. Jardines de la Presa

84. Julián Carrillo

85. La Antiqua I

86. La Ladera

87. La Lagunita

88. La Margarita

89. La Noria

90. La Norteña

91. La Pradera

92. Las Tiritas I y II

93. Las Tiritas III

94. Las Tiritas IV

95. Loma Griega

96. Lomas de la Presa

97. Lomas de los Castillos

98. Los Colorines

99. Los Mezquites.

100. Luz de la Presa

101. Luz del Parque

102. Lyrata

103. Parque del Castillo

104. Paseo de la Presa

105. Paso Río de los Castillos

106. Pedregal de Echeveste

107. Poblado Los Castillos

108. Popular Maya

109. Privada del Moral

110. Privada Echeveste

111. Pro. El Castillo Norte

112. Pro. Fracciones de Echeveste

113. Granja Stover

114. Norte La Noria

115. Pro. Rústico Norteña

116. Provincia Castell

117. Quinta Los Castillos

118. Real del Castillo

119. Real del Castillo II sección

120. Rinconada de Echeveste

121. Rinconada de la Presa

122. Rivera de Los Castillos

123. San Isidro Azteca

124. San Isidro Labrador

125. San Nicolás del Palote Norte

126. San Pedrito de Echeveste

127. Santa Cecilia I

128. Santa Cecilia II

129. Santa Cruz Norte Echeveste

130. Senderos

131. Torres Alfa

132. Torres del Parque

133. Valle de Las Toronjas

134. Valle de Los Castillos

135. Valle del Campestre

136. Valle Hermoso I y V

137. Valle Hermoso II, II y IV

138. Villa La Rioja

139. Villas de Echeveste

140. Villas de la Presa

141. Villas del Juncal

142. Villas del Pedregal

143. Vistaero

DATO:

De acuerdo con la Sapal, estas colonias representan solo el 6.9% del total de cuencas en la ciudad, es decir, el 93.1% contará con el servicio de agua potable continuo.





