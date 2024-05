Madres trabajadoras logran avances importantes en actual sexenio

León, Gto.- Roberto Novoa, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León, manifestó que diversos sectores industriales se han flexibilizado para que las madres trabajadoras puedan también atender a sus hijos.

Enfatizó que en varios sectores empresariales se logró brindar una disponibilidad de horarios y destacó que en el sector calzado y otros como el textil en Moroleón, los industriales se adecuaron para ofrecer jornadas incompletas con la finalidad de que las madres puedan estar con sus hijos.

Local Reconoce gobernador a trabajadores del estado

“Nosotros a nivel local vemos que hay más apoyo en cuanto los horarios laborales de las mujeres, sabemos que las madres no pueden realizar muchas de ellas la jornada laboral completa porque tienen que encargarse de sus hijos y también reconocemos que existe una problemática social, ya que si las mamás no cuidan a sus hijos y estos andan solos en las calles se arriesgan a realizar cosas que no deben, o que los jalen, o sean presas fáciles de gente que los puede poner a hacer actividades delictivas, hay más sensibilidad de parte de el sector empresarial en el estado de Guanajuato por flexibilizar los horarios para aquellas mujeres que quieren trabajar y que tienen a sus hijos cada vez se ve más esa inclusión en las empresas”, dijo Novoa.

Lo anterior comentó con respecto al Día del Trabajo y a los avances de los derechos laborales en la Ley Federal del Trabajo en el actual sexenio y destacó que también se logró un avance en materia de salario, el cual se vio incrementado en los últimos seis años en alrededor de un cien porciento.

“Es una reforma muy integral a la Ley del Trabajo hay que reconocer que se tuvo incrementos interesantes al salario mínimo, nosotros como empresarios nos da gusto porque el sector empresarial siempre ha contado con la convicción de que más y mejores empleos y remunerados, son necesarios en el estado”.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Asimismo, dijo que las iniciativas del Congreso Federal para reducir la jornada laboral es positiva para el sector obrero, sin embargo, destacó que se tendrá que poner de por medio la productividad del país, el cual es en gran parte maquilador para exportar a los Estados Unidos, tanto en el sector automotriz, como aeroespacial y ensamblador de varios productos que se encuentran en toda la franja fronteriza norte.

Local Gremio de la construcción de Guanajuato celebrará el Día de la Santa Cruz con déficit del 30% en mano de obra

“Sabemos que existen varias iniciativas en el congreso federal para reducir la jornada laboral, pero sabemos que tendrá que haber mucho cabildeo entre el sector empresarial y las organizaciones de los trabajadores, porque se tiene que cuidar mucho la productividad del país”, concluyó.