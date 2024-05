Propone Paloma Robles, candidata a alcaldía capitalina, regularizar transporte público

Guanajuato, Gto.- La candidata del Partido del Trabajo por la alcaldía capitalina, Paloma Robles Lacayo, informó que dentro de sus propuestas para atender al municipio de Guanajuato es regularizar las concesiones del transporte público.

“Incluso hay unidades que no tienen número económico, las concesiones no están actualizadas, operan a través de permisos, la ciudadanía no tiene claridad de las rutas, a veces cambian de manera intempestiva y la autoridad municipal ni lo avisa”.

Esto debido a que es una de las mayores exigencias que le ha externado la ciudadanía en su recorrido por las calles, colonias y callejones en sus días de campaña, donde los capitalinos recalcan que se necesita un mejor transporte.

Sostuvo que no atender el tema genera un impedimento para tener un sistema integrado de transporte que es otra de las peticiones ciudadanas.

“Se busca que mediante un solo boleto se pueda transbordar, es decir, un boleto único, y a diferencia de lo que hoy ocurre, que las personas tienen que pagar dos o tres pasajes”.

Paloma Robles recalcó que se debe mejorar la calidad del transporte público, donde se realicen estudios especializados para conocer cómo actuar y mejorar las rutas y horarios de las unidades.

La candidata del PT dijo que también, dentro de sus propuestas, es tener una base de datos públicos con toda la información sobre la movilidad eficiente y crear una aplicación en materia de movilidad.

Agregó que, sin duda alguna, el tema de la tarifa pública y su aumento es algo que se debe atender y se hará en su gobierno en caso de ganar, sin embargo, reiteró que se necesita trabajar de manera integral en el tema para tener verdaderas soluciones y una mejora significativa.

“Un eje central de mi gobierno será la participación ciudadana y el involucramiento permanente de la ciudadanía, el acompañamiento de las decisiones y no como ahora que es víctima de la arbitrariedad”, concluyó.