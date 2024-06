¡Histórico! contraen matrimonio 10 parejas de la diversidad en el Pride León

León, Gto.- Por primera vez en la historia de Guanajuato y por supuesto de la ciudad de León, 10 parejas contraen nupcias en el Arco de la Calzada. En su edición número 17, Ricardo Gallardo y Julio Cesar Ó Farrell primer pareja en casarse en Guanajuato, hoy organizadores de "Pride León" fueron quienes organizaron este evento en el marco del mes del orgullo.

Los influencers Enrique & Yesus quienes llevan dos años de noviazgo, fueron invitados por parte de los organizadores a firmar su acta de matrimonio en esta fecha tan especial, en un mes será su fiesta.

Local Pintan crucero del Parque Hidalgo para celebrar el mes del Orgullo

"Nos conocimos en un baile sonidero, Enrique estaba enamorado de mí y yo no sabía, él me mandaba mensajes y yo por estar en el desmadre no hacía caso hasta que un día entré en depresión", dijo Yesus.

La pareja de enamorados manifestó que se dieron el "Sí" porque se aman y piensan en un futuro tener una familia.

Toma precaución con estas vialidades

Recuerda que por parte de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana se implementó un operativo con cierres viales desde las dos de la tarde en el bulevar Adolfo López Mateos -del tramo de Parque Hidalgo a Malecón del Río, en dirección hacia las instalaciones de la Feria de León-.

Local Bodas comunitarias, show trans y espacios para maquillarse son parte del Pride León 2024

Asimismo, habrá cierre vial en la calle Progreso, de Adolfo López Mateos a Calzada de los Héroes y sobre calle Madero, hacia Zona Peatonal debido a que la ruta que tomará la marcha es saliendo por Parque Hidalgo a Malecón del Río, luego se incorporará por Progreso y posteriormente a la calle Madero para que finalmente el contingente se concentrará en Zona Peatonal.