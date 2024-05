Denuncia Alejandra Gutiérrez presencia y presunta intimidación de la Guardia Nacional en sus mítines

León, Gto.- Alejandra Gutiérrez Campos, candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de León, declaró que presuntamente ha sido vigilada por el Ejército y la Guardia Nacional en las últimas semanas, la cual intimida a los leoneses al ver las armas largas.

“De manera personal, a mí no me intimida la presencia de las fuerzas federales, yo estoy haciendo lo que me corresponde, saliendo convencer a la gente, pero sí hay ciudadanos que me lo han dicho que se intimidan, que no les gusta ver tanta presencia del Ejército en sus calles por las armas largas que portan, porque son muy visibles, eso es lo que no les gusta”, dijo la candidata panista que busca la reelección.

Añadió que en lo personal, no solicitó la ayuda de la Guardia Nacional para resguardarla en sus visitas a las colonias de la ciudad y dijo desconocer cuál es el fin de los soldados en sus eventos.

Asimismo, dijo que cuenta con sus propios elementos de seguridad proporcionados por el municipio, pues como alcaldesa con licencia, el Ayuntamiento le proporcionó seguridad y no solicitó la ayuda de la Guardia Nacional.

“Desde la semana pasada me ha sorprendido, porque he percibido la presencia tanto de la Sedena como de la Guardia Nacional en mis eventos, les agradezco, pero quiero destacar que yo no he solicitado el apoyo de seguridad ni de la Sedena, ni de la Guardia Nacional, lo dije desde el primer momento que pedí licencia, que no requería solicitar el apoyo de la seguridad federal, porque en mi carácter de alcaldesa con licencia tenía derecho de solicitar equipo de seguridad de la Policía Municipal y fue lo que hice”, comentó.

“No he pedido el apoyo extra de seguridad, con lo que tengo de parte del ayuntamiento suficiente, yo no entiendo por qué han estado mandando a los soldados sin solicitarnos”.

La candidata pidió a la población que no se desmotive para acudir a las urnas el 02 de junio, pues los elementos de la Guardia Nacional estarán resguardando a los candidatos que los solicitaron.

“Estamos en una elección muy importante para México y el país requiere seguridad, yo espero que los rondines en mis eventos de campaña sean parte de los rondines en la ciudad. Queremos que se privilegie y que sea un proceso limpio y democrático, que la gente salga a votar, queremos que la gente acuda la fiesta democrática y que no sé inhiba”, concluyó.