¡Sin competencia! Mercado la Luz es el más importante en latinoamérica para suministro de cuero y pieles exóticas

León, Gto.- El Mercado de la Virgen de Luz ubicado en El Barrio del Coecillo, en la “Capital del Calzado", es único en Latinoamérica para el suministro de cuero y pieles exóticas. Actualmente genera alrededor de 600 a 700 empleos directos y más de 12 mil indirectos.

Manuel Páramo Crespo, secretario general del Mercado la Luz explicó que es un centro importante para los emprendedores, jóvenes que tienen inquietud en la elaboración de pieles acuden a él así como modistas, artesanos y zapateros.

“Como este mercado a nivel nacional, no hay dos y se ha ido preparando para ser proveedor de la industria de calzado y se fue abriendo el mercado para los marroquineros quienes elaboran bolsas, cintos, chamarras y después fueron los talabarteros, que ofrecen todo lo que tiene que ver con el trabajo a caballo, como monturas y también hay artesanos que hacen collares, pulseras, bolsas, zapato artesanal y se encuentra Chuy, el remendón zapatero”, dijo el secretario.

Indicó que desde entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como TLCAN, bajaron sus ventas ya que entraron otros productores de países sobre todo de Asia como los chinos y Vietnam a vender productos sintéticos, sin embargo, su especialidad es la piel y por ello, llegan personas de cada rincón del país.

Páramo Crespo, explicó que el Mercado La Luz detonó la zona ya que ahora es un polo comercial para todas las industrias zapatero, marroquineros, talabarteros y artesanos entre ellos de otros países se han venido, como los propios chinos quienes rentan locales para vender detalles que van desde argollas para decorar los productos finales.

Comentó que su principal mercado es todo México y parte de Centroamérica aunque de vez en cuando llegan personas de Brasil y de España.

“Por eso luchamos por conservar su tradición y si ha afectado los tratados, el contrabando pero no somos únicos no hay otro mercado que le haga competencia pero nuestro nicho de comercio está muy especializado con zapato fino ya sea de hombre o mujer o zapato de trabajo que no lleva sintético sino que son de piel”, dijo.

Aseguró que es un mercado interesante porque encuentran pieles de todo tipo desde grabado, colores, grosores, desde piel de vaca, becerro hasta piel exótica como peces, víbora y elefante.

“En casi todo el país se da servicio desde Tijuana, Nuevo Laredo, hasta Mérida Yucatán, pasando por Veracruz, Puebla, México, no son clientes pero son específicos”, agregó.

Historia del mercado

Manuel Páramo, informó que los locales están clasificados como lotes, pizarras, anexos y respaldos, de todos son alrededor de 320 pero algunos ya crecieron de forma que actualmente tiene 160 socios en el mercado.

El Mercado fue construido de 1958 a 1960, originalmente fue construido para la venta de frutas, verduras y productos de la canasta básica.

“Debido a que en el Mercado República donde estábamos nosotros originalmente, se quemó la Rinconada de Santiago, entonces a muchos peleteros que estaban ahí entre ellos mi padre Abdón Páramo González, nos trasladaron para acá temporalmente pero al final ya nos quedamos y más o menos entre el año 1964 ya éramos parte del Mercado la Luz y ya luego el Municipio se trajo más gente de otros mercados, estuvo aquí la Línea de Fuego hace mucho tiempo y los que estaban en la Apolo que se dedicaban a vender herramientas, fierros también los concentraron en este espacio para que se fuera llenando los locales y con el tiempo se ha ido especializando en pieles, herramientas para los zapateros, talabarteros, marroquineros”.

Aseveró que la gran mayoría de los comerciantes son segunda y tercera generación porque es un mercado familiar, ahí encuentras una persona que te hace zapatos a la medida y al gusto sabiendo que en La Luz cuenta con todos los insumos.

Señaló que de los comerciantes originales sólo se cuenta con 6 por ciento y quedan como asesores de los hijos pero están al pendiente de la segunda generación.

Futuro del mercado

Para el secretario del mercado en un futuro se ve mejorando la imagen desde el trato con los clientes, proveedores.

“Sueño con que este mercado lo veamos con outlet con un estacionamiento, bien presentable las fachadas, mejorar en el aspecto humano sin perder la esencia. Si las autoridades detonaran desde el Mercado República, pasando por el Mercado la Luz y Zona Piel yo pienso que nunca habría desempleo porque la mayoría de los jóvenes de México quiere emprender y llega aquí con la ilusión de comprar sus primeros insumos y luego de años regresan a compartir que han triunfado”, finalizó.