¡Súmate a la colecta en especie! La familia de Javier, el menor de tres años desaparecido en León te necesita

León, Gto.- El Centro de Desarrollo Indígena Loyola de León exhorta a los leoneses a que se sumen a una campaña de recolección de alimentos para ayudar a la familia de Javier, niño migrante que está desaparecido en León desde el pasado 15 de mayo.

Javier Modesto Moreno es un niño originario de Guerrero que llegó a la comunidad La Sandía en León con sus padres migrantes que trabajan por temporada en la cosecha de tomatillo.

Tiene una semana que desapareció, la última vez que lo vieron fue debajo de un árbol donde sus papás lo dejaron para que se protegiera del sol mientras ellos trabajaban en el campo.

Debido a que no se ha dado con su paradero, organizaciones de la sociedad civil han emprendido una serie de búsquedas junto con su familiares, quienes debido a que están dedicando todo su tiempo y esfuerzo para encontrarlo, no han trabajado y no cuenta con una fuente de ingresos.

Ante esto, se hizo una solicitud a la ciudadanía que así lo desee, a donar apoyo en especie como frijol, arroz, lentejas, sal, aceite, azúcar, maseca, enlatados, agua purificada y productos de higiene.

Las instalaciones del Centro Indígenta donde pueden llevar los productos se encuentran en la calle Río Verde, número 245 en la colonia La Luz, o pueden marcar para cualquier duda al teléfono: 477 470 95 06.

El horario para recibir los donativos es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y sus redes sociales de Facebook, Instagram y X son @centroindigenaloyola

Brigadas de búsqueda

Organizaciones civiles, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, familiares, autoridades y voluntarios en general también están emprendiendo brigadas de búsqueda del menor en las comunidades colindantes entre Romita y León y los cuerpos de agua de la zona.

La primera fue el domingo y este martes y miércoles continuaron y de no dar con el paradero del menor van seguir en la búsqueda hasta dar con él.