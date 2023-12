Mi compromiso renovado con los derechos humanos y las víctimas

El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se conmemoraron 75 años de la Declaración de Naciones Unidas, un recordatorio de los derechos que tenemos todos los seres humanos y que, idealmente, deberíamos disfrutar de manera inherente a nuestra condición humana.

En el marco de esta importante fecha, la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara entregó el Premio Universitario de Derechos Humanos 2023, mediante el cual se reconoció la labor de algunas instituciones y personas defensoras de derechos humanos en las categorías Académico, Activismo, Juventud y Servicio Público.

La Defensoría de Derechos Universitarios se ha caracterizado por su lucha incansable en la defensa de la igualdad de derechos y la no discriminación. Su compromiso y dedicación han sido ejemplares, marcando un camino para la justicia y la igualdad.

Fue mediante la categoría de “Servicio Público”, que la Universidad me honró al reconocerme, junto con el doctor Alfonso Hernández Barrón, extitular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, debido a la trayectoria y el trabajo que he realizado a lo largo de mi carrera en la defensa de los derechos humanos, principalmente, por darle la voz a las víctimas de desaparición.

Este premio no sólo es un testimonio de los logros alcanzados, sino también es un tributo a la valentía y determinación de las víctimas, cuyos rostros y relatos han sido el motor que impulsa mi labor diaria. Durante estos años en los que he estado frente, tanto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en Guanajuato, así como desde diferentes instituciones, me ha tocado vivir de cerca el sufrimiento, las penas y al dolor imposible de atenuar de las víctimas.

En este arduo camino, he aprendido a ser receptivo a las voces de quienes necesitan justicia y a trabajar incansablemente para alcanzarla.

Las víctimas no son una abstracción, son personas, individuos únicos, unidos por la tragedia del sufrimiento. En cada pérdida, llevan consigo un dolor que desafía la comprensión colectiva. Es en este dolor y en la fortaleza descomunal que las víctimas han demostrado, donde encontramos la esperanza de un futuro mejor.

Al recibir este premio, reafirmo mi compromiso de redoblar los esfuerzos para continuar trabajando en favor de las víctimas. Este reconocimiento es un galardón, pero también un recordatorio de la responsabilidad que llevamos como defensores de los derechos y como agentes de cambio en nuestra sociedad.

Es un llamado a la acción para enfrentar los desafíos persistentes y abogar por un sistema justo y compasivo.

Es más que un testimonio de los logros individuales; es un tributo a la perseverancia de las víctimas que han enfrentado innumerables desafíos en la búsqueda de justicia y reconocimiento.

Este reconocimiento sirve para destacar el papel esencial de las y los defensores de derechos humanos como agentes de cambio en la sociedad, cuya labor no solo se traduce en premios, sino en la construcción de un tejido social más justo y equitativo.

Agradezco nuevamente a la Defensoría de Derechos Universitarios por este honor. Sigamos trabajando juntos para construir un mundo en el que la justicia y la igualdad prevalezca, y donde las voces de las víctimas sean escuchadas y respetadas.

Estoy seguro de que este premio impacta en el presente y forma parte de un precedente valioso para aquellos que buscan contribuir al bienestar de la sociedad.









Titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato

@sjrochin