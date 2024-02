Colectivos en Guanajuato y el combate contra el abuso de su dolor

Ante el desafío actual de las personas desaparecidas y asesinadas, que afecta a todo el país, han surgido los colectivos de búsqueda de personas no localizadas y de homicidios conformados por familiares, amigos, voluntarios, pero principalmente por mujeres. Por madres que buscan a un hijo desaparecido, familias que fueron desintegradas por la violencia, hijos que buscan justicia para sus padres y abuelas a las que sus hijas y nietas les fueron arrebatadas por el crimen organizado.

La sororidad, solidaridad y el amor por los suyos permiten a los colectivos brindar un apoyo emocional, recursos y coordinación de esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas y conseguir justicia.

En la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas —CEAIV— atendemos a las víctimas con independencia de la forma cómo se acerquen a nosotros. Las víctimas pueden vincularse a la institución de manera individual o colectiva para recibir atención o medidas de apoyo de forma gratuita.

Uno de los deberes de la Comisión es garantizar el ejercicio de derechos de todas y cada una de las víctimas, bajo los principios establecidos por la Ley General de Víctimas y la correspondiente Ley Estatal. Nuestra actuación como autoridades debe adaptarse a la forma de trabajo de ellas. Nunca al revés. Debido a lo anterior, la CEAIV ha sido totalmente respetuosa de la organización de las víctimas, quienes, en su mayoría, decidieron conformarse de manera colectiva.

Cuando la Comisión Estatal arrancó operaciones en 2021, en el estado de Guanajuato existían ya 16 colectivos. A la fecha se han sumado 10 más, para un total de 26, lo cuales me permitiré mencionar:

“¿Dónde Están? Acámbaro”, “Una Promesa por Cumplir”, “Girasoles Encontrados”, “Proyecto de Búsqueda”, “Fe y Esperanza”, “Justicia Guanajuato”, “A tu Encuentro”, “Hasta Encontrarte”, “Sembrando Comunidad”, “Una Luz en mi Camino”, “Encontrando la Paz”, “Familias Unidas de Víctimas de Feminicidio”, “Memoria, Justicia y Comunidad”, “Luz y Justicia”, “Buscadoras León, Guanajuato”, “Buscando con el Corazón”, “Madres Guerreras”, “Unidos por los Desaparecidos de León”, “Un Rayo de Luz por Encontrarte”, “Luz y Esperanza”, “Salamanca Unidos”, “Ángeles de Pie por Ti”, “Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia Nacional”, “Buscando Pablitos”, “Justicia y Esperanza”, y “De Pie Hasta Encontrarte”.

La participación de las mujeres en estos grupos ha sido esencial, ya que aportan perspectivas únicas, habilidades de organización y una sensibilidad especial hacia las víctimas y sus familias. Su inclusión fortalece la capacidad de búsqueda y contribuye a la diversificación de estrategias y enfoques para abordar esta problemática. Y son ellas quienes enfrentan desafíos adicionales, debido a las desigualdades de género y las amenazas de violencia que a menudo enfrentan al involucrarse en la búsqueda.

Es lamentable observar cómo algunas personas se aprovechan del dolor y sufrimiento de las personas para obtener beneficios económicos, generando desconfianza en las iniciativas de apoyos.

Estos abusos no solo perjudican a los colectivos y sus líderes, sino que también socavan la credibilidad de las organizaciones y los esfuerzos dedicados a encontrar a las personas desaparecidas y a quienes buscan recuperar su proyecto de vida.

Estos supuestos gestores utilizan engaños al mencionarles a las víctimas que a través de ellos podrán acceder a todas las medidas de ayuda y asistencia, sin señalarles las restricciones que existen dentro de las reglas de operación con las que cuenta el Fondo Estatal y el total de los requisitos que deben de cumplir para poder tener acceso a esas medidas.

Una vez que la víctima recibe alguna medida de ayuda, son los gestores quienes le piden parte de ese recurso para poder seguirles “apoyando” o de lo contrario, la Comisión les retirará el apoyo, lo cual es completamente falso, porque las víctimas que acrediten su calidad y cumplan con los requisitos, tienen derecho a las medidas de ayuda que correspondan a cada caso.

En los últimos meses, este tipo de situaciones han sido constante. Algunas víctimas han acudido a las instalaciones de la Comisión Estatal para solicitar asesoría al respecto, debido a que no quieren perder la ayuda. En ese momento, se les invita a denunciar para terminar con estas acciones indebidas. Todos los trámites que ofrece la Comisión son gratuitos.

En este sentido, desde la CEAIV se ha abocado a la sociedad sobre la importancia de apoyar de manera solidaria a los colectivos, evitando contribuir a prácticas que perpetúen el sufrimiento de las familias. Este tipo de prácticas no las podemos permitir. Se debe de evitar cualquier forma de abuso o explotación que pueda socavar la misión y compromiso con las víctimas.

La protección de los derechos humanos, la dignidad de las personas desaparecidas y de las familias que buscan justicia por sus seres queridos a quienes le fueron arrebatada la vida, deben ser una prioridad absoluta en todas las acciones tomadas por el estado.

Desde la CEAIV se tiene el compromiso permanente con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y de homicidio. Se continuará trabajando de manera coordinada con las distintas instituciones para fortalecer su impacto y asegurar que se respeten todos sus derechos, integridad y para que cada una de las personas que fue arrebatada de su hogar, pueda volver pronto con sus seres queridos.





Titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato

@sjrochin