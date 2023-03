Son 80 las familias defraudadas por remates de casas

De acuerdo a las personas que han sido defraudadas por remates de casas, en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato suman 80 carpetas de investigación abiertas en contra de un despacho de abogados denominado Punto Legal quienes engañaban con la promesa de una vivienda, sin embargo, solo 28 denuncias se les ha dado seguimiento debido a que los afectados no han ido a ampliarlas.

Lo anterior comentó uno de los demandantes, con respecto a la investigación que dio a conocer en exclusiva El Sol de León sobre el fraude que realizó dicho despacho de abogados a personas que “compraron” casas y por las cuales dieron pagos que van desde los 230 mil pesos, hasta más de un millón de pesos y que firmaron recibos ante un notario.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Nos dijeron que son 80 carpetas por el delito y siguen en stand by porque la gente no ha ido a ampliarlas y no han llevado evidencias”, comentó una de las estafadas.

Ante tal problemática, el secretario del Honorable Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona declaró que al municipio se han acercado cinco personas, para asesorarse y recibir acompañamiento para interponer la denuncia por fraude al comprar las casas rematadas por internet.

Local Casas rematadas en internet sí tienen dueños; hay más víctimas

Expresó que el Ayuntamiento no puede llevar a cabo litigios, el proceso es de acompañamiento para presentar la denuncia, recabar toda la información – recibos y contratos- así poder hacer señalamientos y llevar a nivel de judicialización.

“Nosotros lo que les hemos ofrecido es el acompañamiento, no podemos litigar los asuntos, se los hemos comentado, pero sí podemos acercarlos a la Fiscalía, explicarles un poco el proceso, cómo se lleva y qué es lo que tienen que hacer”, dijo Jiménez Lona.

“Mientras la Fiscalía no tenga elementos va a ser complejo que lo lleve ante un juez. Concretamente nosotros hemos recibido cinco personas, es un tema delicado porque hay contratos de por medio, es un despacho particular y lo que hemos visto es que ha engañado a las personas ofreciéndoles la promesa de una vivienda, ellos depositan grandes cantidades de dinero, más de 200 mil pesos y las casas nunca se les han entregado”, comentó.

Local Continúa operando despacho de abogados que venden casas en remate

Al cuestionarlo sobre si habrá una alerta para la sociedad, el secretario de Ayuntamiento hizo un llamado al asesoramiento, declaró que se recomienda antes de adquirir un inmueble, aconsejarse con un abogado porque estas ofertas mágicas no existen en la vida real y ante dichos engaños de remates judiciales la gente cae por la necesidad.

Jorge Lona concluyó diciendo que hay una ley para los agentes inmobiliarios que regula el tema de las compraventas y desafortunadamente hay personas afectadas, pero el tema está en manos de la Fiscalía así como el avance y el cumplimiento de estas denuncias que están presentando.

A su vez, la presidenta de la ciudad, Alejandra Gutiérrez Campos, hizo un llamado a levantar la voz y reclamar sus derechos.

“La invitación es que denuncien y si en algo les podemos acompañar legalmente entre particulares con mucho gusto siempre estaremos abiertos para acompañar en el proceso legal, lo más importante es que si hay alguien que se sienta agraviado, que sientan que pueden contar con alguien que los asesore, y agregó que aparte del Municipio también está el Colegio de Abogados que está listo para poder apoyar y otro organismo son los defensores de oficio”, finalizó.