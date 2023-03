Casas rematadas en internet sí tienen dueños; hay más víctimas

León, Gto.- Algunas de las casas que están siendo ofertadas vía Facebook tienen dueños y estos a su vez sí cuentan con escrituras, así lo dieron a conocer personas defraudadas de supuestos remates bancarios.

Luego de que se diera a conocer el fraude en el que asesores de remates bancarios vendían casas vía Facebook, algunos de los afectados acudieron a los domicilios y se encontraron con la sorpresa de que las viviendas contaban con dueños y escrituras.

En exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OME), una víctima colateral que se dio cuenta que estaban rematando su casa por dicha plataforma debido a que aparecieron fotos de su propiedad en portales de internet en la que describen que supuestamente estaba en venta, pero muy por debajo de su valor real.

María decidió contar su historia para que más personas abran los ojos y antes de pagar una fuerte cantidad de dinero, investiguen y acudan a los domicilios para saber si se trata de una estafa o es legal.

La mujer es vecina de la colonia San Nicolás, se enteró que su casa estaba a la venta a través de una publicación de Facebook y que estaba en un fraudulento remate bancario.

“Fue una vecina la que tocó a mi puerta y me preguntó qué en cuánto vendía mi casa, yo muy sorprendida le dije que no estaba a la venta, que de dónde había sacado esa idea y después me mostró la publicación en internet”, cuenta María.

De inmediato se puso a investigar y efectivamente, era su casa la que supuestamente vendían, ubicada sobre la calle Río Balsas.

“Yo la verdad sí me preocupé mucho, porque pensé que podrían involucrarme en un problema legal sin deberla ni temerla, pues la persona que haya caído en el fraude podría venir a reclamarme que esta era su casa, pasé noches sin dormir de la preocupación”, dijo la vecina.

Se levantó una denuncia ante la policía cibernética para tratar de dar con la persona que había subido la foto de la casa a las redes, pero hasta el momento no ha habido mayor avance.

De la vez que vio su casa en el portal de internet ya pasó un año y por fortuna no ha vuelto a saber de que su casa nuevamente está siendo rematada por un vival.