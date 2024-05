Ofrecer servicios de especialistas a bajo costo es el reto de la Cruz Roja en León

León, Gto.- Alejandro Arena Barroso, actual delegado de la Cruz Roja en León, en ocho meses ha logrado transformar la imagen de la institución, pero aún tiene el reto de reactivar las áreas de atención médica y especialistas a bajos costos para la sociedad.

“Tengo un compromiso con la Cruz Roja, mi papá fue delegado de la dependencia en el estado de Guanajuato, además de mi tío José y mi abuelo materno, quienes también fueron dirigentes a nivel nacional por el lado de los Barroso. Cuándo me plantearon representar a la delegación de León no lo pensé mucho, tenía un compromiso con mi papá y mi familia de apoyar una institución a la cual, en lo particular le tengo mucho cariño”, dijo el empresario en entrevista con El Sol de León.

Local Renovación Crucial: Quirófano Reactivado en la Cruz Roja de León

El empresario tomó el reto de administrar el organismo motivado por su padre Alejandro Arena Torres Landa, su tío José Barroso Chávez y su abuelo Guillermo Barroso Corichi, quienes fueron delegados municipales y nacionales.

Israel Alatorre / El Sol de León

“Aprecié mucho lo que hacía mi papá por su capacidad emprendedora y su altruismo con la sociedad y también mi tío Pepe me marcó mucho porque fue presidente durante muchos años a nivel nacional e internacional, llegó a ocupar cargos importantes en la Cruz Roja, de alguna manera le aprendí sobre la administración de la dependencia, acudí mucho a su rancho a dialogar con él, por eso cuando llegue a la delegación en León, invité a gente muy comprometida con la dependencia, eso aprendí de mis familiares, el mérito no solamente es mío, es de un equipo de personas que se suman al proyecto, cuando llegué había solo dos consejeros y ahorita ya somos 10. La labor que se ha hecho en pocos meses es de primer mundo”, expresó.

Israel Alatorre / El Sol de León

Apenas el pasado 30 de abril, la Cruz Roja en León puso en marcha nuevamente el único quirófano que tiene en todo el estado y que estuvo abandonado casi una década, mismos años que llevan abandonadas otras áreas como consulta médica y análisis sanguíneos.

Israel Alatorre / El Sol de León

“Reactivamos instalaciones que estaban sin uso desde hace casi una década, le costó mucho a la sociedad la construcción, además de que hubo muchas personas que le han dedicado tiempo y esfuerzo a la planeación de la delegación para fortalecer la labor de la Cruz Roja. Por eso vimos una oportunidad de oro para reactivar la institución y hacer que esta delegación se llene de gente, que le urge los servicios que aquí se ofrecen, un quirófano cuesta una fortuna yo creo que varios millones de pesos, teníamos todo el equipamiento y la sala de cirugía, nos costó reactivarla ocho mil pesos”.

Israel Alatorre / El Sol de León

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

El sueño del empresario no sólo es la reactivación de las instalaciones que posee la delegación y sus 53 colaboradores, sino convencer a la población de la calidad médica que se ofrece a bajos costos.

Local Última colecta de la Cruz Roja en Guanajuato no alcanzó ni los 2 mdp; este 2024 van por 17

Israel Alatorre / El Sol de León

“El equipo médico integrado por 20 doctores y especialistas son elementos de primer línea que no van a cobrar demasiado, reactivamos varias áreas como oftalmología la cual tiene un centro especializado, ginecología, otorrinolaringología, entre otras, la función de nosotros como consejeros es hacer que las cosas funcionen, que todo lo construido sirva a la sociedad y todo a través de la suma de esfuerzos, contamos con apoyo de las autoridades municipales y queremos dar un servicio a bajo costo”.