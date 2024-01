Faltan más de 150 ambulancias en Cruz Roja en Guanajuato

León, Gto.- Guillermo Franco Ciurana, delegado de la Cruz Roja en el Estado de Guanajuato, declaró que en la entidad existe un déficit de más de 150 ambulancias para atender a la población estatal.

Local Uso de celulares principal causa de accidentes en Salamanca

“Estamos lejos de contar con las suficientes ambulancias para cubrir los servicios que demanda el estado de Guanajuato, la Organización Mundial de la Salud señala que debe existir una ambulancia disponible las 24 horas por cada 25 mil habitantes”, comentó.

Explicó que en el estado debería de contar con aproximadamente 270 ambulancias activas, “pero no las cubrimos, ni entre todos los organismos de auxilio, la verdad es que estamos lejos todavía de estar al nivel de lo que la organización mundial de la salud nos pide o sugiere”.

“Nosotros hemos venido creciendo en parque vehicular, pero también tenemos que reconocer que no es fácil, porque hay unidades que se han ido dando de baja, por que ya son viejas y obsoletas, ya no es fácil su mantenimiento y reparación, y aunque hemos crecido en unidades, no es tan fuerte como lo demanda que exige el estado de Guanajuato”, comentó.

Añadió que en el estado, la Cruz Roja ha carecido en los últimos años de la compra de ambulancias nuevas, y enfatizó que apenas se estrenaron cinco nuevas unidades para algunos municipios este año, y para el próximo 2024, se tienen comprometidas otras cuatro ambulancias nuevas.

“Este año se logró la compra de cinco unidades nuevas por medio de el programa nacional de renovación vehicular y también se contó con dos nuevas unidades en San Miguel de Allende con una inversión directa. Para el 2024 tenemos planeado comprar otras cuatro unidades nuevas”, dijo.

Asimismo, declaró que se trabaja con organismos nacionales para comprar 50 ambulancias nuevas en los próximos años, lo que permitirá equipar a todos los municipios del estado, donde existe una clínica de la Cruz Roja.

“Traemos un proyecto que se está manejando a largo plazo para ver si podemos acercarnos a la media de lo que pide la Organización Mundial de la Salud, metimos el proyecto y se busca una inversión fuerte para ver si podemos lograr a través de una OMS unas 50 ambulancias, esa es la proyección, además de 12 camiones de rescate para todo el estado de Guanajuato”.

Actualmente el parque vehicular de Cruz Roja en todo Guanajuato es de 95 unidades en funcionamiento.

El delegado también declaró que en Guanajuato, la mayoría de los servicios que se ofrecen son para personas lesionadas por un accidente automovilístico, atropellados y accidentados en sus casas o lugares de trabajo.

“Los servicios pre hospitalarios que recibimos a través de la llamada del 911 en los municipios en donde estamos, es lo que más solicita la población, existen una menor participación en León dónde se cuenta con ambulancias de Protección Civil y Bomberos, quienes tienen más unidades que Cruz Roja, pero en el resto del estado la población requiere un paramédico y una ambulancia, ya que predominan los accidentes automovilísticos”, expresó.

Local Historia de la Cruz Roja Mexicana en Irapuato: inauguración, fundadores y evolución

“Las caídas de ciudadanos de motocicleta, volcaduras, personas infartadas, todo lo que es accidente de trauma o clínicos, es lo que más solicita la población a través de la llamada de emergencia 911, y es de manera gratuito el traslado de la Cruz Roja”, concluyó.