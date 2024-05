Debate de candidatos a la alcaldía de León reflejó ignorancia y venta de falsas ilusiones: Alejandro Arena

León, Gto. El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) León, Alejandro Arena Barroso, comentó que, el segundo debate de las y los candidatos a la presidencia municipal de León, reflejó ignorancia y venta de falsas ilusiones en algunas de las propuestas principalmente en el tema del agua.

Dijo que algunas posturas de candidatos como Vanessa Montes de Oca de Morena y Gerardo Fernández González del Partido Verde están alejadas de la realidad sobre todo en el caso de la morenista que dijo que la nanotecnología no funciona.

“Se ve mucha ignorancia, mucha venta de falsas ilusiones, sobre todo en el tema del agua que yo estoy más o menos involucrado, se ve cuando menos las posturas muy alejadas de la realidad, el hecho de decir que la nanotecnología no funciona es una ignorancia total por parte de Vanessa de no saber lo que está funcionando en otros países y que comprobadísimo está funcionando muy bien. León no le apostaría ni le estuviera invirtiendo tanto si no estuviera totalmente seguro de que eso va a funcionar y va a funcionar muy bien”, aseguró.

En lo que respecta a Gerardo Fernández, el presidente de Canaco cuestionó la solución que propone el candidato de sacar agua de la Sierra de Lobos, pues los sus números no dan con la realidad.

“La propuesta del Verde de decir: Vamos a poner una hidroeléctrica en la sierra, ¿De dónde vamos a sacar tanta agua? Él (Gerardo Fernández) hablaba en otra entrevista de tres millones de metros cúbicos, cuando la presa tiene 10 millones de metros cúbicos y no representa ni el uno o el 2 por ciento de consumo de agua para la ciudad y para Gerardo es la solución de la ciudad”, dijo.

El empresario añadió que la única propuesta viable es la que actualmente trabaja el gobierno de León por medio de Sapal con proyectos como la nanotecnología que ya están avanzando.

Esto luego de que se terminó el debate que organizó la tarde de este martes la Coparmex para que la ciudadanía conozca de cerca las propuestas de los siete candidatos en materia de hídrica y seguridad.