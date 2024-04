Si eres fan de Freddie Mercury, no te puedes perder este evento

León, Gto. ¿Alguna vez te quedaste con ganas de escuchar a Freddie Mercury? Para quienes son fanáticos de una de las mejores bandas de rock, llegará el mejor tributo a Queen en Europa al Foro del Lago este 23 de mayo a las 20:30 horas. Los precios van desde 500 hasta 750 pesos.

El espectáculo “Break Free, Queen Tribute Show", considerado el mejor tributo en Europa , llega a la ciudad de León para ofrecer una experiencia única en relación a la icónica banda británica, para todo el público asistente.

El espectáculo “Break Free-Queen Tribute” fue fundado por músicos del Conservatorio en Italia en el año 2015, para rememorar las canciones que se han vuelto icónicas de Queen y lo mejor es que cada integrante le da su toque con gran al imitar con gran veracidad a la banda británica.

Durante el concierto inspirado en giras de la banda como el “Magic Tour”, “The Game Tour”, “y “Live at Wembley”, por mencionar algunos, te hará vibrar y bien, como dicen “si cierras los ojos, podrás escuchar al mismísimo Freddie Mercury”.

Entre su repertorio podrás cantar con los temas tales como “We Will Rock You”, “Love of My Life”, “We Are The Champions”, “Friends Will Be Friends”, “Radio Ga Ga” y “I Want it All” y muchas más.

COSTOS

Los boletos tienen un costo de preferente $500 pesos, VP Meet & Greet en $750 pesos y VIP en 600 pesos y están disponibles en el sistema Smarticket. Para ingresar al evento es indispensable llevar impresos tus boletos en hojas de color blanco para evitar retrasos en tu acceso.

Además la empresa organizadora recomienda revisar bien los asientos que buscas comprar en la página web para disfrutar del show musical debido a que no habrá cambios. En caso de cancelación, cualquier tipo de reembolso se aplicará al precio del boleto. Los cargos por servicio y bancarios no serán reembolsados debido a que estos procedimientos han sido implementados para la seguridad como usuario de tarjeta de crédito o débito.