¡Espectacular! Jason Derulo hace historia en León

León, Gto.- Con un grandioso escenario conformado por dos robots en el aire, una basta producción de fuegos artificiales y un show lleno de baile y luces multicolores, el artista estadounidense Jason Derulo cantó ante más de 3 mil asistentes en Foro Mazda de la Feria Estatal de León.

Las luces se apagaban una y otra vez, anunciando que faltaba poco para que Jason subiera al escenario. Los fans exigían que saliera al grito de "Jason, Jason, Jason".

Con celular en mano esperando el arribo del artista, los seguidores esperaban inquietos y en cuanto sonaron los acordes de "Watch a say" se desbordó el grito de los asistentes que de inmediato corearon el tema.

Al terminar la canción, el cantante y compositor de 34 años gritó "México", provocando otro emocionado grito de su público.

"Gracias por estar aquí, será una noche espectacular", dijo Derulo mientras las notas se "Wiggle" tema que grabó con Snoop Dogg comenzaban a sonar en el Foro Mazda.





CANTAN Y BAILAN POR DOS HORAS

Al repertorio musical le siguieron "Goodbye", "Love not war", "Acapulco", "Take you dancing", "Don't wanna go home", "In my head", "Want to want me", "Slow low" y "Trumpets" entre otros.

La canción más coreada fue "Savage love" y la más bailada "Swalla". En este punto, el ambiente que se vivía en la Velaria se escuchaba en todo el resto de las instalaciones de la Feria.

Transmisiones en vivo, llamadas y video llamadas así como múltiples videos y fotos fueron parte de los testimonios que el público aseguró para que formarán parte de sus recuerdos.

“A León le hace falta tener conciertos de calidad. Este tipo de artistas son los que vale la pena ver y disfrutar y más si es gratis. A mucha gente no le gusta este tipo de música pero de verdad vale mucho la pena”, declaró Erwing Díaz, vecino de Salamanca y quien creyó que no iba a alcanzar pulsera para disfrutar del concierto.

“Afortunadamente sí alcancé y ahora estoy muy emocionado de estar aquí, nunca me imaginé poder verlo en vivo”, detalló.