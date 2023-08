Marchan padres y madres de familia de León contra libros de texto gratuito

La mañana de este domingo un grupo de padres y madres de familia de León, así como personal docente, se manifestaron en las calles de la ciudad como parte de la marcha nacional “En Defensa de la Educación con los niños no”, en contra de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024.

En la marcha hubo grupos de diversas corrientes ideológicas, entre ellos, uno de mujeres que sacaron sus rosarios, cultos religiosos como Cristos y un manto de la Virgen de Guadalupe y con rezos, pidieron a Dios que a los niños y niñas no se les inculque la ideología de género y el comunismo.

Frente al templo del Sagrario Corazón de Jesús se pusieron a rezar, incluso se confrontan con otra mujer de la marcha que les pedía que no usarán el micrófono ya que estaba leyendo el posicionamiento oficial y argumentó que eso “fanatismo” porque no quisieron guardar silencio, sin embargo, la mujer que encabezó los rezos gritó: “perdónalos porque no saben lo que hacen”.

Por su parte Felipe Jiménez, representante de la marcha, comentó que ellos están en contra de los libros más que por el contenido por el proceso que se violó al realizarlos, pues en el Plan de Gobierno del actual ejecutivo federal nunca se propuso una nueva reforma educativa y menos cambios en los libros de texto y los diputados no estuvieron a favor ni manifestaron su voluntad al respecto.

“Aborda temas sexuales, no voy a repetir lo que dicen todos, de la maqueta sino voy a externar el que, hay un ejemplo donde dice que una sexoservidora está en problemas porque los transexuales le van a quitar su trabajo, entonces dice es inclusión o qué, son los temas de sexualidad, abonan muchas situaciones, en este caso la maqueta de la eyaculación que eso sí viene, eso sí lo vi, pero no lo quiero externar porque yo siento que es hasta grotesco”, dijo.

La marcha salió del Arco de la Calzada y caminaron por la calle Madero vestidos de blanco, algunos gritaron que con sus hijos no y manifestaron estar en contra por los temas de sexualidad y denunciaron un contenido de comunismo en los libros.

Una vez que llegaron a la Plaza Principal leyeron su posicionamiento donde pidieron al gobierno federal la reimpresión de los libros de texto gratuito, asegurando que dañará el porvenir de sus hijos e hijas y el futuro de México.

“No estoy en contra de nada, yo estoy en favor de la educación y en favor de todas nuestras libertades y sin embargo yo creo que la sexualidad es donde más se mete el ejecutivo federal (en cuanto la ideología) Hay una pregunta que la gasolina en los países socialistas vale 10 pesos, en México (que somos conservadores) vale 26 pesos ¿Tú qué prefieres que valga 10 pesos o que valga 26? Claro está que en los países socialistas, son mensajes subliminales que no los tomamos en cuenta”, agregó el representante de la marcha.

La entrada a clases de los estudiantes del nivel básico, preescolar, primaria y secundaria se llevará a cabo en todo el país este lunes 28 de agosto y la situación de los libros de texto gratuito aún no se han solucionado.