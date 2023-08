¡No hay excusa! Con o sin libros el 28 de agosto todos los niños se van a clases: SEG

Alfredo Ling Altarmirano, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en León, dijo que no hay excusa, con o sin libros los estudiantes del nivel básico, preescolar, primaria y secundaria entran a la escuela el próximo lunes 28 de agosto.

Comentó que algunos padres y madres de familia le han preguntado si habrá clases de manera regular y la respuesta es sí para todos.

“Esos son los pendientes que tenemos ahorita para poder arrancar, por ahí me han preguntado ‘¿Oiga y si los libros entonces no hay clases?’ A ver, todos los niños el 28 de agosto empezamos las clases”, dijo.

Para ello aseguró que el personal docente se está preparando por medio de juntas de consejo técnico, algunas ya las tuvieron, pero será a partir del siguiente lunes cuando inicien un proceso intenso para que cuando entren los estudiantes, una semana después, ya esté todo listo.

Uno de los temas que van a tocar es sobre la situación de los libros de texto gratuito que se está viviendo en el país, aunque en Guanajuato tendrá la opción de estudiar por medio de los cuadernillos escolares.

“A partir del próximo lunes tendremos la parte intensiva en donde en cada escuela vamos a tener esa capacitación para poder actualizar todos los temas pendientes para el regreso a clases y ocho días después el día 28 para que todos los niños lleguen a la escuela y poderlos recibir como ellos se merecen”, agregó.

Explicó que pese a todo los libros son auxiliares didácticos y no la esencia de la educación, por lo que un maestro no se va a detener porque no haya libros, pues cuentan con la capacitación necesaria para salir adelante como cuando fue la pandemia por el covid-19 en el 2020.

Añadió que otro de los pendientes que tiene el personal docente es el mantenimiento y la infraestructura de las escuelas que también deben quedar resuelto antes de que las y los menores entren a clases.