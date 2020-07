Lactancia, la mejor defensa contra Covid-19… aún estando infectada la mamá

León, Guanajuato.- En los hospitales de León se vive una dura batalla contra el coronavirus y el síndrome respiratorio agudo, SARS-Cov-2, virus que ha afectado a menores de edad, María de la Cruz Ruiz Jaramillo, Presidente del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato Capítulo León conversó con la OEM para saber qué medidas se pueden tomar con los infantes, a qué edades afecta más esta nueva enfermedad y la evidencia que existe.

María de la Cruz compartió que se tenía la creencia de que el coronavirus afectaba a la población adulta, “veíamos que se estaba acercando a nuestro país y veíamos la información de otros países, en Europa, en China, la frecuencia de la enfermedad en el grupo pediátrico era diez veces menos que en el grupo de adultos y que se esperaba que se presentaran generalmente casos leves, pero conforme fue avanzando la evidencia de esta enfermedad en todo el mundo, nos dimos cuenta de que podía llegar a ver casos graves e incluso la muerte”.

Menores de un año presentan más riesgo de complicación por la covid-19

“Los grupos de más riesgo para complicaciones son los menores de un año, definitivamente, insistimos que la gente no saque a los bebés de sus casas, ellos son mucho más difíciles de proteger”, enfatizó Jaramillo.

Medidas para la protección de niños

La pediatra compartió algunas medidas para proteger a los pequeños menores de dos años, como el uso de carteras especiales, “a un bebé no se le pueden poner un cubrebocas, se puede poner a partir de los dos años, cualquier niño menor de dos años sí les va a causar la problemas para respirar, se han diseñado caretas y eso sí puede ser una buena opción para la protección de los bebitos que por algún motivo extraordinario tengan que salir de su casa, pero definitivamente lo ideal es que no salgan”.

La leche materna una protección contra el coronavirus

La médico subrayó que las mujeres embarazadas son las que más cuidado deben tener y evitar infectarse de covid, “porque si una persona estando embarazada, está a poquitos días de tener a su bebé y se enferma de covid, es muy probable que su bebito también se enferme”, dijo en entrevista vía teléfono la facultativa.

“Aunque desafortunadamente la mamá se haya enfermado de covid, si nace su bebé, lo ideal es que le de leche materna, que la mamá sí traiga su cubrebocas, que se lave las manos, que le sigan dando leche materna al bebé porque eso ayuda mucho a que no haya consecuencias de infección en el bebito recién nacido”, dijo en su conversación con este diario.

La leche materna una fuente de anticuerpos naturales para bebés

La pediatría recomendó amamantar a los pequeños pues dice “la leche materna tiene muchos anticuerpos de muchos tipos, no solo contra covid, sino contra bacterias, contra muchísimas infecciones, entonces ya hay un consenso mundial en que aún las mamás que tenían diagnóstico de covid, con las medidas de precaución necesarias sí pueden y deben darle lactancia materna a su bebé para protegerlo de infección, porque una mamá que tiene la infección y su bebé toma biberón es muy probable que el bebe se vaya a contagiar de covid, por no tener los anticuerpos y porque el biberón es muy difícil de esterilizar al cien por ciento”.

“Hablando de covid ya hay estudios a nivel mundial que es mejor que la mamá de lactancia materna a pesar de que ella tuviera la infección, porque los anticuerpos que producen la mamá esos si pueden pasar” compartió la Presidente del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato capítulo León para la OEM.

La especialista en salud en niños, en sus diferentes etapas, comentó “cuando una persona se enferma, los primeros anticuerpos que se forman se llaman IGM, cuando pasa más tiempo, esos anticuerpos se convierten en IGG que son los de memoria. Hay algo interesante en Covid, en las personas que se han recuperado hay sospecha de que además de tener anticuerpos, tienen células. Los glóbulos blancos tienen una memoria para defenderse de este virus. La leche materna no solamente pasa anticuerpos”.

El coronavirus afecta a menores de 18 años

La pediatra adscrita al Hospital General de León (HGR) detalló la presencia del SARS Cov-2 en menores de 18 años “este virus también puede manifestarse en otras partes del organismo de los niños, puede provocar diarrea, erupción en la piel y otras manifestaciones, los pediatras empezamos a sospechar de cualquier niño con este tipo de enfermedades, no solamente las respiratorias para que se hicieran las pruebas, se empezó a evidenciar de que muchos niños llegaban por síntomas respiratorios pero muchos otros por diarrea y lesiones en la piel y como ya se ha sabido también hay muchos casos asintomáticos que se estudian por ser contactos de adultos que ya se confirma que son positivos sin tener ningún síntoma” dijo De La Cruz

A la especialista en Pediatría de la Universidad de Guanajuato le llamó la atención el hecho de incluso hubo casos de niños que fueron hospitalizados por la complicaciones del coronavirus “otra cosa que nos empezó a llamar la atención es la frecuencia de casos, en otros países se ha mencionado que es el 10% de los casos en pediatría; se esperaba que hubiera muy pocas hospitalizaciones y casos muy leves”.

La académica revisa periódicamente los datos compartidos por el Gobierno Federal en la página oficial coronavirus.gob.mx “cada quince días, a nivel nacional, se hace un reporte, del número de casos y de las defunciones, y del último corte que se hizo a mediados de este mes, reportan que a nivel nacional ya hay 125 defunciones de menores de 18 años,eso es algo que no esperábamos que pasara”.

De la Cruz detalló vía telefónica para El Sol de León que en la ciudad y en el estado hubo casos de menores que requirieron intubación debido a la gravedad de la enfermedad “aquí en Guanajuato ya hay reporte de cinco defunciones en menores, no aquí en León sino en diferentes partes del estado, algunos de ellos son con comorbilidades previas como obesidad, alteraciones neurológicas, alteraciones cardiacas, hay también casos en los que no había otra patología aparentemente, y que son niños que han llegado a requerir terapia intensiva, niños que han requerido intubación, afortunadamente ellos se han recuperado pero después de muchos días de haber estado hospitalizados y todavía no tenemos la certeza de que sus pulmones se hayan recuperado al cien por ciento, igual que en adultos, sobreviven y que su función pulmonar no es al cien por ciento cómo estaba antes de la enfermedad”.

La maestra en Investigación Clínica informó que la covid-19 está en observación "todavía estamos conociendo más del comportamiento de la enfermedad, y en el caso en específico de niños, que su forma de presentación es mucho más diversa que cómo en los adultos que predominan lo respiratorio”.

Seguimos sin un tratamiento específico para contrarrestar al Covid-19

La Doctora en Ciencias Médicas, resaltó que no existen tratamientos para curar la covid-19 “siguen siendo medidas generales, de lo que llamamos medidas de sostén para cada síntoma que presentan los pacientes medicamentos, para controlar el dolor, la inflamación, la intubación en los casos severos, todos los estudios están en experimentación”.

Nos compartió la académica que existen tratamientos experimentales como la transfusión de plasma de personas recuperadas, a lo que se le pide autorización a los familiares de los pacientes, añadió la académica de la Universidad de Guanajuato que “hay un medicamento que es monoclonal, que si las transfusiones de plasma de las personas que se recuperan es útil, sigue siendo experimental, seguimos sin un tratamiento específico”.

La pediatra hizo especial énfasis a la ciudadanía en hacer caso de las medidas para evitar la propagación del virus, pues hasta el momento no hay una cura “piensan que la enfermedad es muy leve o que la enfermedad no existe, desafortunadamente todavía todavía falta mucho para contar la vacuna, y desafortunadamente no hay ningún tratamiento específico, por eso es que hay tantas muertes, insisto esa mortalidad de 125 niños en México y 5 de ellos aquí en Guanajuato es algo que nadie esperábamos que ocurriera” comentó María de la Cruz.

“Sabemos que ha habido mortalidad de algunos otros niños pero algunas de las pruebas que tardan en reportarse están pendientes de confirmación” comentó la académica Ruíz Jaramillo para la OEM en León.

Los niños pueden enfermar, tienen que quedarse en casa

La profesora de la Universidad de Guanajuato, compartió algunas recomendaciones de higiene para niños, niñas y adolescentes y la población en general, por lo que urgió el lavado de manos antes de usar cubrebocas y el lavado de este si es de tela “los niños sí se pueden enfermar, no pueden salir, hay que protegerlos, la primera cosa es quedarse en casa, si salen que sea con cubrebocas bien puesto, que tape bien la nariz y la boca, y que sea solo del niño, que no se lo preste su mamá o su papá y que esté limpio, lo más recomendable es que sea de tela para no contaminar”.