Hacer o no hacer la lista de útiles escolares, esa es la cuestión

León, Guanajuato.- Padres de familia del municipio de León con hijos en los niveles básicos de educación mantienen la incertidumbre del cuándo comenzarán a realizar la compra de la lista de útiles escolares para el próximo anormal ciclo escolar 2020- 2021.

La disyuntiva inicial es cuándo el semáforo indicador llegue al color permisible para poder hacer presenciales las clases en las escuelas de la ciudad y de ahí partir para hacer el gasto que habitualmente hacen los padres de familia a finales de julio y principios de agosto.

El ciclo escolar sin duda arrancará el próximo 10 de agosto, pero no presencial, lo que deja una gran laguna en lo que en verdad utilizaran los estudiantes para cubrir esta nueva modalidad de clases virtuales.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local El ramo de la belleza no la está pasando bien

“Pues si vamos a comprar los útiles, lo que no tenga; porque luego los chamacos ya ve que se acaban las hojas y lo que sirva lo rehusamos y lo que no pues se lo compramos, al cabo más de medio año sin clases, casi se quedó la mitad del material; y todavía no sabemos hasta cuándo van a regresar a la escuela”, manifestó Lucia Díaz.

“No tiene caso hacer el gasto, si de todos modos no van a ir a la escuela y por lo que dicen posiblemente en septiembre o hasta enero vayan de nuevo a los salones de clases, al menos yo con lo que sobró del año pasado voy a armar la lista de este año; el año pasado nos gastamos casi mil pesos”, indicó Beatriz.

“Pues ahorita no vamos a hacer gran gasto, a mí no me han dado lista de útiles escolares, pero al menos la maestra de mi hija, nos ha recomendado utilizar el material del año pasado y comprar sólo lo esencial”, indicó Martha, madre de familia.