Comerciantes de papelería escolar, esperan repunte de ventas con clases presenciales

León, Guanajuato.- Conscientes están los pequeños y medianos comerciantes dedicados al ramo de la papelería de útiles escolares que en agosto próximo, no será tan bueno como los anteriores mientras las actividades virtuales en las escuelas continúan por la pandemia.

Y es que no solo dependen de lo que dicte el calendario oficial, sobre todo de los tiempos de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, que espera hasta la llegada del indicador del semáforo en color verde, para regresar a los educandos a las aulas escolares y volver a lo presencial.

También analizan la cuestión de que muchas de las listas de útiles escolares al menos en primaria o secundaria, no se están pidiendo libretas, solo material de apoyo, lápices, sacapuntas, papel para actividades, juegos de geometría o algún otro artículo.

Además de la desigual competencia de todos los años que mantienen con las cadenas comerciales grandes de la industria de la papelería, que por sus capacidades financieras pueden poner más variedad de productos para los bolsillos del ciudadano, que es el que al final decide donde hacer sus compras.

Otro de los temas a considerar es que su actividad o forma de vida está parada desde el 5 de julio que se concluyó oficialmente el ciclo escolar 2019-20 en nuestro estado y que mucho del material no utilizado cuando se interrumpieron las clases por la pandemia en el pasado ciclo, puede ser reutilizado o lo que sirva de este, una opción muy viable para el bolsillo de los padres de familia.

Preguntando en algunas papelerías de la ciudad de León, el panorama que vislumbran es poco alentador, pues creen que las cosas mejoraran, si con la llegada de las actividades presenciales y que a lo mejor será hasta inicios del próximo año 2021.

Usar material que ya se tiene

En un listado con algunas libretas para niños de primaria, material esencial, goma, lápiz, sacapuntas, colores, juego de geometría, hojas de papel y algunos artículos más el costo puede rondar los 350 y hasta los 600 pesos.

“ya les están mandando las listas, algunas escuelas no se quieren arriesgar; y la gente ha de pensar si no va a la escuela, la puede hacer con una libreta para las clases virtuales, hacer toda la lista puede variar el costo de los 500 a los 700 pesos en escuelas oficiales y porque acabo de surtir una lista la semana pasada”, indicó Guadalupe Meza, propietaria de la papelería “Lupitas”.

Manejar promociones y precios competitivos en comparación con los grandes monstruos de su competencia, es otra de las medidas que están utilizando los papeleros, promociones del 10 y hasta el 20% en el precio del listado de útiles escolares.

“Desde hace tres semanas se detuvo todo, si estaba cotizando y entregando listas, pero ahorita ya se detuvo completamente; yo he vendido paquetes de 300, hasta 600 pesos; y me ha tocado que están llegando las listas y no piden cuadernos; ahorita no va haber venta, hasta que regresen a clases presenciales; tengo un 20% de descuento y por cada referenciado, hago un 5 adicional”, manifestó Javier Negrete, dueño de la papelería “Mip@pe”.