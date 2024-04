Nanotecnología no es viable para cambiar el clima en Guanajuato: Michio Kaku

León, Gto.- Aunque la nanotecnología juega un papel fundamental en procesos de descontaminación de aguas residuales y se le apuesta a este tipo de tecnología como solución a la escasez del oro azul en algunas ciudades, uno de los más grandes exponentes de la teoría de cuerdas en el mundo, el físico Michio Kaku explicó que su uso en cuanto a la siembra de nubes para mejorar la lluvia no es viable debido a que el clima es impredecible.

Al cuestionar al futurólogo y divulgador científico sobre la nanotecnología que es utilizada para combatir la escasez del agua, dando como contexto lo que se busca hacer en la ciudad de León donde se pretende llenar la Presa de El Palote con agua tratada para potabilizar con nanotecnología, señaló que siempre se está mejorando los procesos pero en cuanto a la siembra de nubes para hacer que el desarrollo de condensación de agua y precipitación de lluvia sea más eficiente como se hace en Dubái, aseguró que la humanidad se encuentra primitiva en estos temas.

“Es un área que aún no ha progresado demasiado, estamos hablando de geología, es muy difícil el poder modificar el curso de los ríos o aun del clima, hemos vistos varios caminos de poder modificar el clima, pero cada vez hemos visto que es impredecible o no lo suficiente la forma de cambiarlo, por ejemplo la semana pasada en Dubai tuvieron una cantidad de lluvia que no se habían visto en muchos años”, comentó.

“Acaso es el resultado de todo lo que se sembró en las nubes hace tiempo para ver esto? y la respuesta es a caso no. Todavía somos primitivos en poder cambiar el curso del clima”, agregó.

Es de mencionar que el Centro Nacional de Meteorología de EAU (NCM) lanzó una campaña de prueba de nanomateriales en operaciones de siembra de nubes a través del Programa de Investigación para la Ciencia de la Mejora de la lluvia, ahora se han convertido en las precipitaciones más fuertes en 75 años en en menos de 24 horas inundando calles y arrancando palmeras.