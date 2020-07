El ramo de la belleza no la está pasando bien

León, Guanajuato.- Al igual que muchos negocios en la ciudad, el ramo de la belleza también se encuentra estancado en movimientos para generar ingresos por los efectos que ha dejado la emergencia sanitaria denominada Coronavirus, no solo en León sino en el mundo entero.

Aseguran los afectados locales, la gente sale más a las calles, pero en lo que concierne a la interacción con sus negocios, solo se acercan a ver y no a comprar productos o servicios para belleza tanto de mujeres como hombres.

COSMÉTICOS

“Viene la gente a dar la vuelta y a ver nada más los cosméticos que vendemos; son pocas las ventas que hemos tenido; hasta un 60 por ciento se nos han bajado a la semana; el fin de semana se mejora pero el resto de la semana, no se para la gente”, indicó Maria Fernanda Rojas, encargada de una tienda.

ESTÉTICAS

Las estéticas por su parte señalan que están subsistiendo con clientes ya cautivos por sus servicios, lo poco que va cayendo en el desarrollo de la semana aparte de la poca venta de productos de belleza y hasta cerrar entre semana pues la clientela brilla por su ausencia.

“Durante la pandemia tuve que cerrar, pero las empleadas se fueron con salario, ahora ya abrimos un día si y un día no durante la semana, porque no hay gente y pues mejor preferimos hacer cita y aprovechar el día que venimos a trabajar; la gente no tiene dinero y si tiene prefiere asegurar otras cosas; antes atendíamos hasta 100 personas a la semana, hoy apenas 10 o menos”, indicó Charly dueña de una estética.

Los complementos para hacer el atuendo completo si es que sales a una fiesta, hoy no autorizadas por la situación sanitaria, también están viviendo uno de sus peores momentos económicos.

UÑAS

Pablo encargado de un local de aplicación de uñas de acrílico en la zona centro de la ciudad de León, comenta que está semana que concluyó atendió a cuatro clientes, cuando habitualmente el espacio de su trabajo se llenaba y los clientes tenían que aguardar o buscar otra opción, hoy nada de eso es igual.

“Reabrimos el primero de julio, nos fuimos a la casa dos meses; antes de abrir tuvimos que acondicionar todo para regresar, pero aun así las personas tienen miedo de salir algunos, porque cuando les aplicamos unas nos comentan que van a una fiesta, la mayoría de las clientas que tenemos es porque van a salir, pero pues eso ya es decisión de cada quien; anteriormente atendíamos más de 100 personas a la semana, hoy 5 o 10 clientes vienen”, señaló Pablo.