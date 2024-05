“Es imposible lo que están presumiendo”, asegura Antonio Marún referente a sus opositores

León, Gto. Candidato PAN San Francisco del Rincón: Encuestas Manipuladas. Antonio Marún, candidato del PAN, dijo que lo que sus opositores están presumiendo es imposible, pues las encuestas le dan la delantera a él para las votaciones del próximo dos de junio. Aseguró que ha hecho un trabajo puerta a puerta y que los números de sus contrincantes pueden ser manipulados o un acto de desesperación.

“Estamos tocando puerta a puerta ese verdadero termómetro con la gente y no encuestas que pueden manipular, que de verdad es imposible lo que están presumiendo, pero también es un acto de desesperación tal vez, sin embargo, la verdadera encuesta estará el dos de junio y tocando puerta a puerta”, comentó.

Aunque el panista comentó que sus encuestas lo marcan como ganador, añadió que los números son variables en cada una de ellas, pero que en todas la ciudadanía lo perciben como ganador.

“La diferencia puede ser variable, sin embargo estamos arriba y la gente nos percibe como ganadores porque vamos a serlo”, agregó.

En cuanto la visita que tuvo en días recientes la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” a San Francisco del Rincón, el panista aseguró desconocer si eso le dio una ventaja al candidato de Morena, pues dijo que está muy enfocado en su trabajo.

“Desconozco, la verdad yo estaba metido en mi chamba, yo me dedico a hacer mi trabajo y no me ando cuidando de nadie, yo me enfoco en lo mío y obviamente a los demás que Dios los bendiga”, añadió.

La contienda del 2024 para la alcaldía de San Francisco del Rincón se la están disputando siete candidatos y candidatas, sin embargo, en algunas encuestas aseguran que la competencia reñida la lleva el PAN y Morena.