Una empresa sustentable de origami en piel

León, Gto.-La ciudad de León se ha distinguido a través de los años en productos realizados en piel. Hoy en día, Benjamín Barrera refuerza las raíces de la artesanía tradicional y agrega una técnica innovadora para la creación de carteras, porta celulares, bolsas y hasta llaveros.

Benjamín Barrera abrió las puertas de su pequeño taller el El Sol de León, en donde platicó sobre sus inicios y cómo pasó de ser un diseñador industrial a convertirse en un alma emprendedora de la mano de su esposa y mayor motivación; todo esto lo llevó a dar vida a la empresa Plek.

Con el lema "origami en piel" , la empresa poco a poco se ha consolidado transformando la piel en piezas únicas y funcionales, las cuales surgieron de una necesidad personal.

"Yo soy diseñador de industrial y me especialicé en el área de caja para embarque y entonces, pues ahí todo va doblado y en algún momento dije quiero llevar mi celular con mis tarjetas mi dinero y me puse a diseñar algo con piel que no tuviera costuras, básicamente así como un origami, no de que hacer animalitos de de papel, pero este con piel y entonces me quedó muy bonito y luego mi esposa me me estuvo insistiendo", mencionó Benjamín.

Inspirado en el arte del origami, diseñó un portacelular sin costuras, hecho con pliegues y dobleces que le daban un aspecto único y funcional, ya que algunos conocidos buscaban algo parecido y comentaron que estaban interesados en comprar ese producto, el cual era el primero y único en su producción.

SU ESPOSA LO MOTIVÓ

Como el famoso dicho "a lado de un gran hombre, existe una gran mujer", el pilar principal que motivó a Benjamín Barrera fue su esposa Aida Salas, quien al ver el interés de los demás en el primer portacelular, buscó la forma de que comenzara un emprendimiento, por lo que comenzó a informarse y llegó con algunas asociaciones que se dedicaban a capacitar a nuevos emprendedores.

"La clave a lo mejor de todo este éxito si fue mi esposa, porque yo lo hice el primer producto de Plek y ni siquiera tenía nombre, pero era para mí y yo ahí me hubiera quedado, así como que este es para mí y me sirve y todo; pero ella insistió, insistió en la parte de la incubación y ya le vimos todo el el potencial y ella pensó en el nombre de la empresa que Plek por cierto viene del lenguaje indoeuropeo que significa plegar", explicó.

SUSTENTABILIDAD PRIMERO

Plek no solo se distingue por su diseño innovador, sino también por su compromiso con el medio ambiente. La empresa utiliza piel reciclada y proveedores con certificación ambiental, buscando minimizar su impacto en el planeta, además, aprovechan los retazos de piel para crear nuevos productos, evitando el desperdicio.

PROPUESTA QUE LOS DISTINGUE

Los productos como el portacelular cuenta con un acceso para colocar dinero, tarjetas como cualquier otra, sin embargo un acceso lateral es la que la distingue, este permite de forma rápida acceder al compartimiento donde se guarda el celular, sin necesidad de abrir por completo la parte donde se encuentra el dinero o las tarjetas.

Esta misma propuesta se emplea en otros diseños como las carteras de mujer, porta pasaporte, monederos y demás productos, conquistando así a un público diverso, incluso con el paso del tiempo ha integrado grabados de nombres o iniciales a cada artículo elaborado, esto al gusto y petición del cliente o empresas.

Es de mencionar que actualmente su producción diaria es de 120 porta celulares, puesto que utilizan tecnología de corte láser para garantizar la calidad y precisión de cada pieza. Lo que los ha llevado a comercializar en pequeñas cantidades a lugares incluso fuera de México.

"Con el impulso de las redes sociales, hemos llegado incluso hasta china o japón, durante la pandemia comenzamos a colocarnos cada vez más en las redes sociales, y aquí en la fábrica tenemos un pequeño showroom, entonces los extranjeros vienen aquí y pasan horas viendo los productos, para luego llevar varias piezas", mencionó Benjamín Barrera.

Actualmente su showroom se ubica en la calle Palmerín 112 de la colonia León Moderno, o bien puedes encontrarlos a través de facebook como Plek Origami y en Instagram como Plek Moda.