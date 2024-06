Sostiene rectora de la UG que en 2025 habrá director permanente de la OSUG

Guanajuato, Gto. La rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, informó que para el 2025 la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato ya tendrá a su director permanente.

Incluso dijo que, será a más tardar en septiembre de este año iniciará el proceso interno para definir al director de la orquesta, pues no se puede esperar más tiempo para dicha designación.

“A más tardar en septiembre va a haber un proceso interno para tomar una decisión, no nos vamos a esperar hasta final de año porque también en términos de una dirección artística, sobre todo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, ya tiene que estar trabajando para el año 2025”.

Recordó que, desde septiembre del año pasado, cuando terminó su periodo Roberto Beltrán Zavala, se tendrían directores artísticos invitados para los conciertos programados en el Programa Cultural 2024 del primer semestre del año, y parte del segundo semestre.

“Se anunció desde el año pasado que este año es con directoras y directores invitados, hemos estado atendiendo en la medida de lo posible, yo personalmente he estado en los conciertos en la OSUG (...) ya estamos por terminar la primera temporada, ya tengo algún conocimiento del programa de la segunda temporada, esto hasta que no termine el año”.

La rectora de la máxima casa de estudios sostuvo que, para el proceso de designación, se tomarán en cuenta las propuestas hechas por los propios integrantes de la OSUG.

“La orquesta me hizo llegar un oficio en el cual me sugerían que se invitara a seis personas, cinco están en tanto en la primera como en la segunda la temporada de conciertos, una de ellas no recuerdo su nombre, pero no estaba disponible y está por supuesto tomándose en cuenta y al final de cuentas pues es una consulta también”.

Recalcó que la intención es tener al mejor director o directora pues el crecimiento de la orquesta ha sido reconocible y debe seguir consolidándose.

“Queremos que crezca el próximo año ya con alguien permanente, no como ahora, eso sí asegurado a una persona”.

Susana Gómez aclaró que, aunque les gustaría tener a una mujer como directora de la OSUG, la convocatoria es abierta para todos, es decir, no será exclusiva a un género y se contemplará el perfil profesional.

Roberto Beltrán Zavala dirigió la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato durante ocho años, pero para este 2024 no se renovó su contrato, lo que generó una manifestación de los músicos de la orquesta en su respaldo en su último concierto de 2023.