El tema del agua sera del más alto nivel: Libia

León, Gto.- Libia Denisse García Muñoz Ledo, candidata a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, declaró que el problema del agua será tratado en el más alto nivel de discusión en su administración.

"He anunciado que crearemos en Guanajuato la Secretaría del Agua, entendiendo que no vamos a crear más burocracia, sino que estaremos optimizando los recursos administrativos que tenemos, además el problema del agua será del más alto nivel en la administración que voy a encabezar y tiene que ser un tema que no solo aborde la secretaría del agua, sino que será transversal en todas las dependencias estatales, tendrá que haber una interlocución en un tema tan relevante que impacta a los municipios y a la política integral del estado", dijo la Candidata del PAN, PRI y PRD a la gubernatura.

Libia señaló que se impulsará la Ley del Agua en su administración, además de invertir recursos para crear infraestructura en mejora de presas y tecnificación del campo.

"También hemos dicho que vamos a impulsar una ley estatal del agua en Guanajuato, porque caemos en el paradigma de pensar que solamente el problema del agua es competencia federal, pero existen muchas áreas en el manejo del agua en las cuales sí tiene el Estado una intervención y tenemos que saber claramente cuáles son nuestras obligaciones y atribuciones en la materia, porque aquello que no está bien estudiado difícilmente vamos a poder avanzar en ello".

"También es importante decirles que estaremos invirtiendo en el presupuesto, el agua es fundamental y si no tiene recursos destinado, difícilmente vamos a poder avanzar, sabemos que la caída en el tema federal en materia de presupuesto ha sido muy importante el recurso que se otorgaba los estados. Hoy el estado va a tener que invertir en obras para el abastecimiento, tenemos que crear infraestructura y por qué requerimos mejorar la calidad de los cuerpos de agua superficiales, la cual está en una situación lamentable, vemos el problema en el Lago de Yuridia, de la presa de Allende, es lamentable y tenemos que invertir en estos cuerpos de almacenamiento de agua", concluyó la candidata.