Apoyan Lasallistas proyecto de Ale Gutiérrez

León, Gto.- La candidata del PAN a la presidencia municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos tuvo un encuentro con los estudiantes de la Universidad De La Salle Bajío donde platicó sobre sus proyectos que tiene para la ciudad de ganar las próximas elecciones del 2 de junio, pero al mismo tiempo los escuchó, dio solución a sus retos y necesidades.

La mañana de este viernes, Ale Gutiérrez a los lasallistas quienes la recibieron con aplausos y porras, su diálogo se centró principalmente en su libro “Yo quiero a León” donde destaca sus propuestas como dar solución al tráfico del bulevar Aeropuerto, dos nuevos Centros del SIT, becas y temas que a lo largo de este tiempo le han pedido los leoneses a la candidata.

“No se trata de ocurrencias, se trata del sueño de muchos ciudadanos. Pero aquí hay una diferencia en León, aquí no solo somos soñadores, aquí somos visionarios y trabajamos para que las cosas sucedan”, destacó Ale Gutiérrez.

La abanderada del PAN dio a conocer a los estudiantes sus proyectos emblemas como el Sistema de Parques que colocará a León en los ojos del mundo con cinco Parques Metropolitanos y 300 parques vecinales para que cualquier ciudadano tenga uno a menos de 15 minutos y que serán educadores, seguros e inclusivos.

Asimismo, abordó el tema de las soluciones viales en la zona norte y sur de la ciudad, así como el abasto de agua con la potabilización del agua tratada, lo que permitiría acabar con los tandeos y ahorrar el agua de 24 pozos.

“Porque quiero a León es que estoy aquí porque quiero a León he tomado decisiones con valor y no me rajo, porque quiero a León seguiré dando la cara, no soy perfecta pero seguiré trabajando por esta ciudad”, finalizó la candidata más trabajadora.

Una vez terminada la charla con los estudiantes, hubo un espacio para preguntas y respuestas en el que los jóvenes compartieron sus experiencias y dudas. Ale Gutiérrez contestó cada pregunta y dio solución a ellas. Por último, agradecieron a la candidata su visita y aprovecharon para tomarse una selfie de recuerdo.