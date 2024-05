Daniela Spalla lleva a sus fans leoneses a la Luna en la FeNaL

León, Gto.- Increíble noche regaló la cantante argentina, Daniela Spalla, a leoneses en el Foro de las Historias de la Feria Nacional del Libro en su edición número 35.

Y es que siendo una de las artistas más esperadas por sus fans en León el concierto superó las expectativas de todas y todos.

La travesía del concierto comenzó con la dinámica para el acceso ya que fue un concierto gratuito pero era necesario solicitar boleto en el stand del Instituto Cultural de León a partir de las 10 de la mañana para más tarde hacer fila para el acceso al foro antes mencionado ya que se abriría a las 5:30 de la tarde y posteriormente iniciar el concierto a las 7 de la noche

Los mayores fans no hicieron esperar y estuvieron puntuales para solicitar su boleto y así se fueron acercando en el transcurso del día. La fila para el acceso al foro comenzó a formarse aproximadamente a las 11 de la mañana para conseguir el mejor lugar.

Llegadas las 5:30 de la tarde la fila ya era larga, algunos asistentes se cuestionaban si el espacio en Foro de las Historias sería suficiente para todos los asistentes. El acceso comenzó pasada la hora indicada lo cual no parecía molestar a los fans ya que varios esperaban a amigos que seguían en el trabajo o ya estaban en camino.

El tiempo transcurría y las ansias por ver a Daniela se hacían notar, outfits muy ad hoc al estilo de la cantante, souvenirs, vinilos para firma, flores y otros detalles se podían distinguir en el lugar.

A las 6:30 de la tarde subió al escenario Gracia Campos, cantante independiente originaria de Colima quien cantó varias canciones propias y uno que otro cover que con su espectacular voz cautivó a la audiencia y amenizó la espera de la artista principal de la noche.

Los fans seguían llegando y el lugar se iba llenando poco a poco.

El reloj marcaba las 7:20 y justo cuando la audiencia comenzaba a lucir impaciente Daniela subió al escenario, acompañada de sus músicos y bailarinas, arrancó su espectacular concierto con el tema “Me voy” mientras la audiencia gritaba de emoción; le siguieron “Copy paste” y “Prometí”.

Daniela mantuvo una presencia muy enérgica en todo momento, la gente seguía llegando conforme avanzaba la noche, hubo quienes se quedaron por fuera con tal de verla de cerca.

A mitad del concierto y de tanta emoción Daniela compartió su sentir con el público “La verdad es que han sido unas semanas difíciles para mí [...] he intentado hacer como que nada me pasa, pero sí me pasa, y acá en el escenario lo siento más”

Sus fans aprovecharon el momento para mencionar que le llevaron flores, Daniela al percatarse se acercó a recibirlas y otra fan aprovechó el momento para acercarse a que la cantante firmara su disco de vinilo.

Continúo el concierto con más éxitos de la cantante, el coro del público se escuchó durante todo el concierto, lo que tenía a Daniela cautivada, “estoy feliz de estar acá” mencionó durante su presentación, así como el hecho de no visitaba León desde el año 2017.

Daniela tomó un momento para agradecer y presentar a sus músicos y bailarinas a quienes el público aplaudió con fuerza.

Se sentía un ambiente íntimo entre la cantante y sus fans quienes pidieron a gritos el tema “Provincia” el cuál no estaba en el setlist pero Daniela por consentir a sus fans cantó un fragmento a capella y sus fans cantaron con ella.

Daniela aprovechó para cantar “Azúcar amargo”, cover de la cantante Fey, además de otros de sus éxitos teniendo a sus fans siempre con la energía a tope, bailando y cantando a todo pulmón pese al calor insoportable del lugar y una que otra falla técnica.

Avanzada la noche comenzó a sonar “Vete de una vez” seguida de “Te veo a la salida” temas con los que Daniela Spalla cerró su magnífico concierto, agradeciendo a la FeNaL por invitarla y todos sus fans por asistir a pasar una noche inolvidable juntos.