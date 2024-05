Deleita Pablo Peña con su saxofón en las calles de León

León, Gto.- Al llegar a la calle 5 de Mayo encontrarás un hombre con gafas oscuras y con un sentimiento para interpretar con su saxofón cualquier género de música que va desde la clásica hasta el jazz.

Justo delante de él reconoce su talento regalándole una moneda pero ¿Quién es él?, se llama Pablo Peña y las personas se atreven a decir que toca como los mismísimos ángeles.

Tiene un talento y don que no se había escuchado en las calles de la ciudad pero esto le ha costado ya que no ha sido fácil.

Francisco Carmona / El Sol de León

Platicó que nació en Guadalajara pero desde la adolescencia se empezó a interesar por la música y luego su licenciatura la terminó en la Universidad de Guadalajara y Universidad de Guanajuato donde se tituló con mención honorífica, entonces comenzó a buscar becas hasta que llegó al Conservatorio de Ámsterdam, Holanda y ahí duró cuatro años en las áreas de oboe, música barroca y saxofón.

“Cursé un posgrado en música del periodo Barroco en la Universidad de Utrech, Holanda y en el área profesional he sido miembro de diferentes orquestas y ensambles tales como La Orquesta Sinfónica de Guanajuato, Sinfónica del Noroeste y también he sido solista”, comentó.

“Grabé 10 discos y recorrí todo el país y cinco ciudades y ahora toco sobre todo en eventos y estoy con el instituto Cultural de León quienes me han apoyado. Puedo decir que la ciudad de León es una de las mejores que he conocido, su gente es muy sencilla, cálida y le gusta mi músico y por supuesto el ICL siempre me apoya”, agregó.

El saxofonista continúa deleitando a los leoneses, hay quienes se detienen para escuchar sus interpretaciones que salen del alma pero también hay personas que al escuchar su melodía suspiran toman un respiro y continúan su camino.

Francisco Carmona / El Sol de León

Los turistas, también son afortunados al escuchar a Pablo Peña pero son pocos los que se detienen a felicitarlo ya que caminan rápido para llegar a su destino pero esto no les impide que puedan disfrutar de una melodía.

Como fue el caso de Alicia quien indicó al escuchar el saxofón le cambia la forma de ver la vida porque a veces no ha tenido un buen día pero estás notas le hacen vibrar su corazón.