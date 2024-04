¿Sabías que puedes inmortalizar flores? Aquí te contamos sobre el arte de la resina y las flores

León, Gto.- Cinthya García Alcaraz, una estudiante leonesa apasionada de diseño de producto, ha llevado su amor por la artesanía y las manualidades a un nivel nuevo e innovador.

Hibisco es la marca que Cinthya creó en tiempos de pandemia y se trata de joyería botánica. En una entrevista exclusiva con El Sol de León, Cinthya platicó sobre su marca, la técnica de encapsulado con resina y la creación de piezas únicas a base de flores y plantas naturales.

Su interés por las artesanías surgió desde su infancia, y en la resina encontró un medio para dar vida a sus creaciones, fusionando la naturaleza con el arte en cada pieza que elabora.

"Empecé a bordar cuando iba en la primaria, y desde entonces las manualidades siempre han sido mi pasión", comparte Cinthya. "Durante la pandemia, con mucho tiempo libre, descubrí la resina viendo videos en Tik Tok y Youtube, y de ahí surgió la idea de encapsular flores".

El proceso de creación de sus piezas es detallado y lleno de experimentación. Desde recolectar y secar las flores hasta encapsularlas en resina, Cinthya ha perfeccionado cada paso y ha descubierto nuevas técnicas a través de prueba y error.

Lo que comenzó como un pasatiempo se ha convertido en su propia marca, Hibisco, la cual ha estado presente en diferentes bazares en Guanajuato, León y San Miguel de Allende.

Las creaciones de Cinthya van más allá de la joyería convencional. Además de collares y aretes, ha expandido sus productos para incluir fundas para celular. Pero su creatividad no tiene límites; también realiza pedidos personalizados, desde la encapsulación de flores especiales hasta la creación de piezas con algo específico de un ser querido o de una mascota que ha fallecido.

“También hace poco a una clienta se le murió su conejito y me hizo un pedido personalizado para agregarle flores y pelo de su conejo para inmortalizar a su mascota y tenerlo para siempre. Otra persona me pidió realizar un dije con cenizas de su familiar fallecido entonces no solo es con flores sino, que también puedes llevar el recuerdo de un ser querido”.

Técnica y proceso

El proceso de secado de las flores es fundamental para el resultado final de cada pieza. Cinthya utiliza una variedad de métodos, desde secarlas en libros hasta crear prensas con madera reciclada y algunas tardan 5 días en secar mientras que otras tardan hasta 22 días.

"Cada flor es única, y es cuestión de seguir probando métodos y depende del tipo de flor, encontrar la mejor técnica para preservar su belleza", explica.

El proceso de encapsulado varía dependiendo de cada pieza, de su tamaño y complejidad, pero en general, entre cada capa se resina debe esperar 24 horas para que seque por completo lo que le da más valor a sus piezas ya que es un trabajo meticuloso.

Lo que viene para Hibisco

Cinthya tiene pensado expandir su línea de productos para incluir proyectos más grandes, como lámparas, mesas y cuadros y a la vez, hacer una fusión del encapsulado de flores con vidrio.

El arte de Cinthya García es más que una simple artesanía; es una celebración de la naturaleza y una forma de inmortalizar momentos y recuerdos en obras de arte únicas y significativas.