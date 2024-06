“Somos los que no nos da miedo luchar”: historias de la marcha LGBT+

Representando su color -rojo es vida, naranja es salud, amarillo es luz solar, verde significa naturaleza, azul es serenidad y violeta es espíritu y hondeando su bandera con orgullo, más de 10 mil personas salieron a la calle a marchar por sus derechos en el Día Internacional del Orgullo LGBT+

Desde la una tarde llegó Rubén al Arco de la Calzada, un joven de aproximadamente 15 años quien observó las bodas comunitarias, estaba sólo esperando que dieran las cuatro de la tarde para reencontrarse con sus amigos y amigas quienes marcharon desde el Parque Hidalgo hasta el primer cuadro de la ciudad.

“Te das cuenta, ellos son valiente, no temen al qué dirán, son personas que han llenado todo su cuerpo, mente y espíritu de fuerzas para recibir todo tipo de criticas solo por amarse. Siempre lo he pensado, Somos los que no nos da miedo luchar”, mencionó el joven estudiante.

Una vez arrancada la marcha, la familia O'Farrell Gallardo dieron el banderazo de salida y se lucieron junto a sus invitados de honor y su pequeña hija Farah. La comunidad LGBT+ se viste en este día como no suele hacer en un día cualquiera por ello, es motivo de fiesta.

Celebran a lo grande

Cada persona acude como se siente mejor se sienta pero sin duda hay quienes prefieren usar maquillaje cargado, vestidos ampones de colores, de gala,con ropa ajustada, saturada de brillo, lentejuelas y estoperoles y adornan su cabellera con coronas diseñadas por ellos mismos.

La música y la trompeta no dejan de sonar, algunos prefieren ir en carros alegóricos y otros caminando, lo cierto es que desde el Parque Hidalgo hasta Zona Peatonal está llena de familias grabando con su celular cada momento. Hoy no es necesario resguardar iglesias pero sí es se puede observar los monumentos históricos que se iluminan como el arcoíris.

Es de mencionar que esta marcha para muchos simboliza libertad y es una oportunidad de salir sin temor a luchar por sus derechos, mencionaron que buscan salir a la calle sin temor “al qué dirán o a las críticas sociales” y es el día en el que todos se reúnen para gritar en univoz viva la diversidad sexual y de género