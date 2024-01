Amas de casa esperan las ofertas de “Los Gritones de la Feria”

León, Gto.- ¿Por qué llama tanto la acudir con los Gritones de la Feria o será que van por inercia? Eso es lo que preguntamos a las amas de casa quienes dijeron que es porque manejan ofertas y además pueden encontrar todos los utensilios de cocina.

Local ¿Alguna vez te has preguntado cómo te verías en un dibujo de Pixar?

“Le damos una por 150 no, mejor dos, dame ese, pásame ese, pero la señora quiere otro más, también le podemos cambiar el color para que combine con su baño o cuarto, levante la mano quien quiere uno”, es la frase que escucha en el parea de los vendedores.

Martha tiene 53 años y acudió con su esposo e hijos para ver las ofertas, ella quiere dos bancos de plásticos, una vaporera y un cobertor pero una vez que comenzó a escuchar los remates al final se trajo un escurridor de ropa, una cubeta y dos botes de plásticos para la ropa, luego compró un juego de cucharas, de vasos y unos platos pozoleros de cerámica porque en tres meses va a festejar su cumpleaños, luego buscó la vaporera y al final no compró el cobertor pero dijo que iba a regresar él.

“Es que mi esposo me regañó y me dijo que ya no comprara tanta cosa porque luego el taxi no nos iba a querer recoger, y es que yo creo que ya no quiere gastar”, dijo.

También se pudo observar a parejas de recién casados que buscaban lo primordial para ir armando su cocina, al mismo tiempo había señoras de la tercera edad comprando cazuelas para darles “un taco a sus hijos” cuando la visitan.

“Yo quiero comprar cazuelitas chiquitas con su tapaderita porque cuando mis hijos van a visitarme ya no tengo donde darles su taquito y es que a veces se les olvida regresarme el traste y así ya tengo más para ellos”, indicó.





GRITONES UN TALENTO QUE SE HEREDA

En cuanto a “Los Gritones” que llegan de Tlaxcala para vender cobertores, cobijas, almohadas y toallas, explicaron que el andar de feria en feria rematando sus productos tuvieron que aprender a hablar rápidamente, con volumen alto y saber despachar y conocer las necesidades de las amas de casas.

“Es un talento que se hereda porque no todos tiene la versatilidad que uno tiene y cuando más práctica te sale pero como toda la familia nos dedicamos a esto ya viene en la sangre”, aseguró Jaime.

Local Dante Fernández es la voz de “Charro de Huentitán” en la Feria de León

Ya para concluir, los gritones empiezan alrededor de las seis de la tarde pero todo el día tienen sus ofertas para que todos los visitantes de la Feria Estatal de León lleguen a comprar todo para sus hogares.