Los clásicos del rock se apoderan del Foro Mazda

León, Gto.- Una noche de clásicos y mucho rock, hicieron vibrar con la orquesta sinfónica La Revolución del Rock, quienes interpretaron música de Kiss, Caifanes, Aerosmith, Metallica y hasta Soda Stereo.

Con 50 músicos en escena, tocando aquellas canciones que fueron parte importante de muchos, acompañados de animaciones únicas y bailarines que dieron un giro dinámico al concierto.

Es de mencionar que este grupo cantó algunos meses atrás con Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden.





REPERTORIO INCREÍBLE

Por cerca de dos horas, el público disfrutó canciones como: "We Will Rock You" de Queen, donde las guitarras eléctricas resonaron, seguidas de "Another Brick in The Wall" de Pink Floyd, esta última encendió los ánimos de los asistentes.

"The Happiest Days of Our Lives" de Pink Floyd, "We are The Champions" de Queen y "I Don't Want to Miss a Thing" de Aerosmith a tocar fibras sensibles.

"Vamos a subirle de nivel, dicen que aquí León ruge con toda la energía de la revolución del rock", grito a todo pulmón el grupo.

"Afuera" de Caifanes fue la siguiente en la lista, la cual sorprendió a los amantes del rock, ya que un grupo de danzantes salió al escenario para acompañar la melodía.

Uno de los clásicos más esperados fue "We're not Gonna Take It" de Twisted Sister, la cual se volvió de las favoritas de las últimas generaciones tras un meme, en el que se canta en el coro la famosa frase de "huevos con aceite limón", la cual fue tocada así en el Foro Mazda.

Como si hubiera sido parte de magia, los asistentes poco a poco dejaron sus asientos y comenzaron a brincar y cantar, una de las más coreadas fue la versión rock de "Caminos de Guanajuato".