Regresarle la seguridad a Guanajuato, la prioridad: Libia Dennise

León, Gto. - Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata del PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Guanajuato, declaró que no tiene miedo y no se anda con rodeos, habrá cambios en el gabinete de seguridad.

Ante más de 10 mil asistentes en el Jardín Principal de León, pidió a los panistas y simpatizantes de los tres partidos políticos, que voten por sacar al actual sistema de corrupción de Palacio Nacional.

"Queremos que salga la improvisación y la corrupción de México, que salga el gobierno federal que le quedó chiquito al gran pueblo de México, estamos listos para vivir una nueva etapa, un nuevo comienzo para nuestro país y tenemos a la líder Xóchitl Gálvez que nunca le ha fallado a México”.

"No me va a temblar la mano para devolverle la paz a Guanajuato, vamos juntos, estoy segura que desde el primer día la gente de Guanajuato sabe dónde si hay proyecto y futuro, yo sí nací en Guanajuato, yo sí sé que José Alfredo nació un Dolores Hidalgo, vamos a trabajar fuerte por nuestras familias, estaremos haciendo juntos un nuevo capítulo para Guanajuato", dijo la candidata.

Seguirá ‘Tarjeta Rosa’ en Guanajuato

Enfatizó que la tarjeta rosa seguirá en su gobierno a pesar de que Morena la critique de uso electoral. "No seré una mujer de escritorio, seré una mujer de territorio, que recorra los municipios, y aunque les duela a los de enfrente (morena), las mujeres tendrán su Tarjeta Rosa somos mujeres apoyando a las mujeres".

Además, dijo que este será el gobierno de la educación en el estado, y adelantó que habrá becas para los niños.

Foto: Ricardo Sánchez / El Sol de León

"Regresaremos lo que nos quitaron, las estancias, las guarderías y las escuelas de tiempo completo, vamos con todo para tener un mejor estado, donde nuestras familias puedan vivir mejor; Nos la vamos a jugar por la seguridad de Guanajuato, no me tiembla la mano, tendremos cambios importantes en los liderazgos de seguridad, yo no me ando con rodeos, les di mi palabra y tendremos nuevo secretario y nuevo fiscal para Guanajuato”

"Y de una vez les digo también, Xóchitl lo dejó muy claro, los de enfrente están desesperados y andan mintiendo porque ven el apoyo de la gente, los apoyos sociales no se acaban, Xóchitl tiene su corazón con los que menos tienen, la pensión de adultos mayores va a empezar a los 60 años", concluyó.