No le tengo miedo al presidente ni a todo su poder: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México para la presidencia de la República, aseguró que el país “ya despertó” y que ella está “más viva que nunca en la contienda, pues, aunque se empeñen en decir que la elección ya se consumó, eso es otra más de las mentiras”.

Durante su mitin que llevó a cabo en León, Guanajuato, Xóchitl Gálvez dijo que por esta situación continuará adelante en la contienda electoral, pues no tiene miedo de seguir, pese a que refirió que el proceso ha sido desigual por la presunta injerencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a favor de Claudia Sheinbaum.

“Esta mujer que ven delante de ustedes no le tiene miedo a nadie, no le tengo miedo al presidente, ni a todo su poder, ni a todo su autoritarismo, ni a todas sus mentiras ni a todo su dinero.

“Basta ver las decenas de espectaculares que tiene la candidata, ya rebasó el gasto de campaña por mucho, pero yo los tengo a ustedes, tengo sus corazones, ayúdenos quitándole el miedo a la gente, no tengan miedo de salir a votar, porque vamos a ganar, porque México quiere libertad”, dijo la candidata de coalición formada por los partidos PAN, PRI y PRD.

Aseguró que desde Guanajuato se defenderá al país. / Foto: Francisco Meza / El Sol de León

Xóchitl Gálvez dijo que su proyecto de gobierno se basa en tres valores fundamentales: vida, verdad y libertad.

“Vamos a traer vida a donde hoy se pasea la muerte; vamos a traer vedad donde hoy reinan las mentiras, y vamos a traer libertad donde hoy gobierna el miedo, pues vida, verdad y libertad nos van a permitir tener un México en paz”.

Xóchitl Gálvez dijo que por ello atacará de manera directa a la delincuencia, pues se acabarán lo que llamó “pactos de impunidad”.

“Aquí en Guanajuato se les persigue a los delincuentes, lo dicen las estadísticas, la Guardia Nacional ha detenido a más de 150 personas en un año, en Guanajuato con las fuerzas locales fueron muchos más".

Foto: Ricardo Sánchez / El Sol de León

Por ello, dijo que se tiene que construir un México seguro, “pues nos da miedo salir a las calles, a las mamás nos da miedo cuando nuestros hijos salen, ese no es el México en el que crecimos y que vivimos en el pasado; hace unos días estuve en un evento en Morelia, había 13 mil pares de zapatos de jóvenes que habían sido asesinados, todos los días matan a decenas de personas, mujeres, jóvenes".

Señaló que en Guanajuato la gente se conmovió por los jóvenes asesinados en Celaya, en Salvatierra, "pero el presidente no se conmueve, no cuida a Zacatecas, no cuida Tamaulipas, a nadie cuida, no le importa y su candidata viene y nos dice que México está mejor que nunca no entienden que hay un México que extorsiona".

Aseguró que velará por la seguridad del estado. / Foto: Ricardo Sánchez / El Sol de León

Explico que de llegar a la presidencia apoyara a los alcaldes para que paguen policías con nóminas de 20 mil pesos; “si los alcaldes les quieren pagar más, mucho mejor”, dijo, al tiempo de que señaló que los policías deberán contar con seguros de vida competitivos, “pues tenemos que cuidar a quienes nos cuidan".

Xóchitl Gálvez parafraseó la letra de caminos de Guanajuato y dijo que “aquí se respeta la vida” y que esa será la tónica que implementaría en su gobierno, de que no haya más muertes de inocentes ni asesinatos que flagelen la seguridad del país”.