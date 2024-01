Dante Fernández es la voz de “Charro de Huentitán” en la Feria de León

León, Gto.- La Feria Estatal de León cuenta con la voz de Vicente Fernández "Charro de Huentitán” en la terraza El Dorado dentro de la Expo Ganadera.

Para aquellas personas que no pudieron disfrutar de un concierto de “Chente” o de Jenni Rivera y para las que quieran “Volver, volver” a escuchar estas voces, hay una terraza familiar donde puedes disfrutar de bebidas y comida mientras escuchas a estas voces.

En el caso de Dante Fernández, quien imita la voz y el personaje de Vicente Fernández te transporta en la época del cine de oro de México, la charrería y las cantinas así como de historias de pistoleros, asociados al género clásico del western, principalmente por encontrarse en un estrado donde todos los días cantan los artistas.

Mientras las familias se encuentran comiendo y cenando o simplemente brindando, con su traje de charro llega el mejor imitador con una sonrisa, luego comienza a cantar pero al mismo tiempo interactúa con los comensales hasta lograr una increíble sinergía.

Su gran parecido vocal y físico con uno de los máximos exponentes de la música folclórica mexicana a nivel mundial lo ha llevado a lugares donde ni el mismísimo “Chente” llegó como lo es en Hawaii.

Dante es uno de los mejores imitadores del cantante y actor mexicano, tiene 50 años y nació en Guadalajara, Jalisco, desde niño fue artista pero hace 12 inmortalizó a Vicente Fernández quien representa un pionero fundamental y una fuerza inspiradora en la historia del mariachi y la música ranchera.

“Vicente Fernandez quizás sea el mayor icono de la música mexicana y a parte toda mi vida lo he disfrutado y lo he escuchado desde niño y por eso me encanta”, manifestó.

“Yo toda mi vida he sido cantante, pero gracias a mi padre eterno tuve la oportunidad de hacer este personaje hace 12 años y hasta ahora me ha llevado a muchos lugares, por eso me gusta y me encanta hacer este personaje. He viajado más lejos que hasta el mismo Vicente Fernadez, él jamás tuvo la oportunidad de presentarse en Hawaii y yo con su personaje he estado en dos ocasiones así como en toda latinoamérica, Estados Unidos y Canadá”, agregó.





EL ÚLTIMO ADIÓS DE VICENTE

La voz del “Charro de Huentitán” tuvo la oportunidad de despedirse de su ídolo cuando falleció el 12 de diciembre de 2021 y fue un suceso que nunca olvidará.

“Fue algo realmente difícil de explicar, digamos que la persona que está dentro del personaje le regaló bastantes lágrimas a ese viejo que tanto queremos y seguiremos queriendo y mientras la gente siga aplaudiéndole y la gente me reciba, yo seguiré llevándoles a Vicente Fernandez hasta donde me lleven”.

Para concluir, expresó que la voz de Vicente dentro de toda las voces que ha logrado hacer es la más difícil y es la que más quiere admirar, por ello, tanto el personaje como al cante lo lleva con respeto y amor para quienes no tuvieron la oportunidad de ir a un palenque o un concierto tengan una probadita de lo que pudo haber sido.