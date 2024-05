Xóchitl Gálvez priorizará agua en Guanajuato; promete nueva presa en León

Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de México declaró que creará una nueva presa para dotar de agua a León, además de reciclar el 100% del agua.

Durante su visita a León, la candidata a la Presidencia de México, dijo que en materia de seguridad atacará directamente a la delincuencia, "se acabó los pactos de impunidad, aquí en Guanajuato se les persigue a los delincuentes, lo dicen las estadísticas, la Guardia Nacional ha detenido a más de 150 personas en un año, en Guanajuato fueron muchos más".

"Tenemos que construir un México seguro, nos da miedo salir a las calles, a las mamás nos da miedo cuando nuestros hijos salen, ese no es el México en el que crecimos y que vivimos en el pasado, hace unos días estuve en un evento en Morelia había 13 mil pares de zapatos de jóvenes que habían sido asesinados, todos los días matan a decenas de personas, mujeres, jóvenes".

Señaló que en Guanajuato la gente se conmovió por los jóvenes asesinados en Celaya, en Salvatierra, "pero el presidente no se conmueve, no cuida Zacatecas, no cuida Tamaulipas, a nadie cuida, no le importa y su candidata de las mentiras viene y nos dice que México está mejor que nunca no entienden que hay un México que extorsiona".

Gálvez Ruiz aseguró que de llegar a la presidencia apoyara a los alcaldes para que paguen policías con nóminas de 20 mil pesos, si los alcaldes les aumentan más, tendrán mejores corporaciones, queremos policías con seguro de vida, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan".

Agregó que dotara de recursos a Guanajuato con Libia, para empezar para darle mantenimiento a las carreteras federales y estatales.

"No van a existir más obras faraónicas, el dinero se va a ocupar para renovar las carreteras".

"Vamos a resolver el tema del agua en Guanajuato, en León se tendrán recursos necesarios para construir una nueva presa y tratar el 100 por ciento del agua residual, tengan la certeza de que no los voy a dejar sin agua, porque Guanajuato también es México".





Xóchitl Gálvez agregó que va a regresar el nuevo seguro popular para que ningún niño, joven y hombre se quede sin atención médica por algún cáncer por algún infarto.

"Tengan la certeza que, si el gobierno no los puede atender, el gobierno cubrirá los gastos. En caso de que no tengan un medicamento van a ir a la farmacia de la esquina, en una farmacia privada y recogen sus medicamentos".

Foto: Ricardo Sánchez / El Sol de León

Comentó que se van A defender las afores, y acusó al gobierno de estar robando los recursos de los mexicanos.

"hubo miles de personas que murieron por el COVID y no alcanzaron a decirles a sus familias que tenían sus ahorros en las afores, vamos a buscar a esas familias y regresárselos no es justo que el gobierno se lo robe", concluyó.