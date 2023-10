Alertan sobre la violencia vicaria en la obra Hablar o morir

Hablar o morir busca crear conciencia y ayudar a personas que viven una experiencia como la que se plantea en la puesta en escena.Las actrices que forman parte del elenco, Edna Alcocer y Pamela Reul, así como la productora María Antonieta Bolliger charlaron con El Sol de México sobre el proyecto presentado por la compañía Athena Teatro.

“Lo que estamos haciendo es abrir ojos a través del arte, creo que mucha gente que va a vernos al teatro escucha por primera vez de lo que estamos hablando, que es violencia de género, pero en especial de la violencia vicaria. No es una cosa de mujeres contra hombres, es algo de todos contra la violencia”, explicó Edna Alcocer.

Hablar o morir, de Aly Norris, aborda las historias de cuatro víctimas de violencia de género. Como productor, acompañando a María Antonieta Bolliger se suma Luis Fernando Peña, así como Pablo Medizábal en la dirección. Aunque la obra inició presentándose como un monólogo y con 15 actrices, actualmente muestra una versión más larga que involucra a sólo cuatro.

“Es un tema que lamentablemente va abarcando distintas áreas porque el mensaje no ha terminado de llegar a la gente a la que tiene que llegar. Sigue en teatro, en canciones, en cine, porque sigue siendo un tema latente”, explicó Pamela Reul.

“Buscamos generar un cambio, moverle la energía a las personas que vean esto. Somos una compañía, un movimiento, al que te puedes acercar y decirnos ‘vi tu obra de teatro y necesito ayuda, no me he atrevido a hablar’. En nuestro país hay muchas mujeres que están siendo amenazadas, sometidas y que no hablan por miedo”, añadió María Antonieta Bolliger.

En su actual formato, Hablar o morir ha permitido ahondar en conceptos sobre la legislación de México respecto al tema, como la Ley Vicaria. “El texto nos empapó de información, después fue simplemente ser empáticas con él y poderle imprimir cada una a su personaje sus vivencias”, comentó Edna Alcocer.

“Hay mucho cariño dentro de este proyecto y buscamos cómo externarlo. Estamos hablando de un conjunto de mujeres fuertes, queriendo que otras mujeres sean fuertes también”, dijo la productora María Antonieta Bolliger.

El trabajo de Hablar o morir por crear conciencia y cambio no se queda en los cien minutos aproximados de duración de la obra, pues antes y después de cada función Athena Teatro ofrece ayuda en coordinación con las asociaciones Frente Nacional contra Violencia Vicaria y Agenda Cero A.C.

“Nosotros los redirigimos con ellos, es importante este tema, la gente agradece mucho que le demos este enfoque y que seamos incluyentes también con los hombres. En estos temas siempre hay radicalismos y es lo que no buscamos”, expuso Bolliger.

“Hay gente en este equipo que puede guiarte, va más allá del teatro. Es lo que hace que sea más grande que la misma historia”, agregó Pamela Reul. Hablar o morir se presenta todos los miércoles a las 20:00 horas en el teatro Telón de Asfalto.