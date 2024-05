Guardia nacional se quedó en barandilla

León, Gto. Jesús Ramírez Garibay, secretario de Morena en Guanajuato, afirmó que la Guardia Nacional acompañó a la barandilla al candidato de la Cuarta Transformación en la capital.

Esto sucedió después de que el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, denunciara al candidato de Morena Jorge Rodríguez Medrano y sus elementos de la Guardia Nacional, que lo protegen, por abuso de autoridad, al ingresar a la comandancia de la ciudad para liberar a un detenido que portaba una playera de la Cuarta Transformación.

Ramírez Garibay señaló que probablemente el candidato de Morena fue a la comandancia de la policía para sacar a uno de sus seguidores, trámite que pudo haber realizado desde la barandilla, la cual es una zona pública para la ciudadanía.

"La presencia de la Guardia Nacional en el estado es para resguardar a los candidatos a las presidencias municipales y algunas diputaciones federales. En su momento se dijo que la Guardia Nacional andaba ayudando a poner propaganda de los candidatos, luego se dijo que ayudaban a quitar propaganda de otros candidatos, y ahora dicen que andan liberando detenidos. No, los elementos tienen como función cuidarlos, tienen protocolos bien definidos para resguardar a los candidatos a una cierta distancia y tienen que acompañarlos, ellos cumplen con su trabajo", declaró.

De igual forma, negó que los soldados de la Guardia Nacional hayan intervenido en el proceso de liberación y añadió que solamente se dedicaron a escoltar al candidato Rodríguez Medrano a realizar el trámite con el juez calificador.

"Se trata de la barandilla; he estado en ese lugar, soy de Guanajuato capital, y la barandilla es un espacio donde cualquier persona puede acceder a preguntar por algún detenido. Allí un juez calificador es quien informa sobre las faltas administrativas y asesora sobre el pago de las multas; el acceso es un área pública, es un lugar de libre acceso y no sabemos por qué no le permitieron el acceso. Sí entró custodiado el candidato, pero no entró con los elementos de la Guardia Nacional con otros fines", puntualizó.