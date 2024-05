Esperan 20 mil seguidores en la velaria para cierre con Sheinbaum y Alma

León, Gto.- Eugenio Martínez, coordinador de la campaña de Alma Alcaraz por la gubernatura en el estado de Guanajuato, declaró que para el cierre de campaña de este martes se esperan 20 mil seguidores de la Cuarta Transformación en la Velaria de la Feria.

Así mismo, dijo que el evento tendrá como invitada especial a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, quien estará dando su mensaje de agradecimiento a los guanajuatenses a la 1:00 de la tarde aproximadamente.

Eugenio Martínez también agregó que Claudia Sheinbaum sí estará con los morenistas debido a que no existe una división, como la que se observó este domingo en el cierre de campaña de los panistas en el Estadio León, donde no acudió su candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

"La candidata del PRIAN, Xochitl Gálvez, no vino a Guanajuato porque el estado no es un objetivo político para ellos, no tienen como objetivo ver por la ciudadanía, vino Marko Cortés, presidente del PAN, a cerrar los negocios que tiene con panistas del estado, pero no vinieron a un acto de campaña y esa es la gran diferencia entre el movimiento de Morena, con los aliados del Verde y del PT, en el cual acudirá Claudia sheinbaum a realizar el cierre con nuestra candidata a la gubernatura Alma Alcaraz", dijo.

"Nos preguntamos qué tipo de negocios viene a cerrar Marko cortés con los panistas, seguramente algo similar con lo que se prometió en Coahuila, vino Marko Cortés porque están desesperados, a ver cómo se acomodan unos y otros".