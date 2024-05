Prevé organización civil actos de violencia y movilizaciones de partidos políticos el día de las elecciones

León, Gto.- La organización civil “Saber Votar” prevé un incremento de violencia y movilizaciones de estructuras políticas en las casillas de votación el próximo domingo dos de junio, día de las elecciones.

Tras el lanzamiento de la plataforma en Guanajuato que se llevó a cabo este lunes en León, Guillermo Torres Quiroz, presidente, comentó que aunque se prevén estos actos, están convencidos de que será más el tema de la participación ciudadana en las urnas a través del voto.

“Sí creemos nosotros que sin duda va a haber algunos brotes de violencia, pero estamos convencidos que va a ser más el tema de la participación que el tema de la violencia, de eso nosotros estamos convencidos, sí habrá los brotes, no digo que no, pero no creemos que se vaya a generalizar en todos lados”, dijo.

El represente de “Saber Votar”, mencionó que las movilizaciones seguirán pasando en México, pero ya no tanto en robo de urnas como ocurría anteriormente, sino con modos operandis más actualizados como la coacción del voto, reteniendo las credenciales de elector donde hay poca seguridad y con la toma de fotografías de las boletas.

“Sin duda las va a haber, eso es algo que no se puede evitar en México, siempre va a haber movilizaciones, ha cambiando el modus operandi, lo que hemos encontrado en el país es que ahora hay dinámicas distintas, antes estábamos acostumbrados al robo de la urna o a que hicieran algún relajo para que se cancelara la casilla, hoy en día ya no es tan así, lo que se utiliza es presión a la gente desde el tema de la coacción del voto”, agregó.

En el caso de Guanajuato, de acuerdo al padrón del Instituto Nacional Electoral (INE), la Lista Nominal está integrada por 4 millones 831 mil 142 personas que podrán votar en las próximas elecciones.