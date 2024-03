"La gente quiere que siga gobernando el PAN", aseguró la candidata a la gubernatura

León, Gto.- Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, aseguró que la gente quiere que el PAN siga gobernando en la entidad y que van a recuperar municipios gobernados por Morena como Salamanca y Silao.





Reconoció que la Elecciones 2024 “Vengo a pedir el voto con la frente en alto”, Alejandra Gutiérrez en su arranque de campaña gente les pide que “aprieten” en temas como la seguridad y desarrollo social y que tras su recorrido por los 46 municipios de Guanajuato, se percató que hay confianza porque la gente no quiere que llegue otro partido, por lo que no temerá en cambiar las estrategias que sean necesarias.

“Yo he sido la única candidata que ha recorrido hasta el momento los 46 municipios, te puedo decir que hay un gran ánimo de la gente, hay confianza, que por supuesto nos piden apretar en muchos temas: seguridad, desarrollo social, que haya más oportunidades y es algo que yo lo he dicho, no hay que tener miedo de cambiar aquello que hay que reforzar o tengamos que cambiar la estrategia”, dijo.

Libia Dennise acudió este domingo a la Línea de Fuego al arranque de campaña de la candidata del PAN para la Presidencia Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos donde también estuvo presente el candidato al Senado por el mismo partido, Miguel Márquez Márquez.

Muñoz Ledo se dijo confiada para que el próximo dos de junio el PAN pueda refrendar el triunfo en Elecciones 2024 Inicia Libia García construcción de su Plan de Gobierno para Guanajuato Guanajuato y sus municipios.





“Lo que te puedo decir hoy después de haber recorrido los 46 municipios es que la gente confía en el PAN, que no quieren que llegue otro partido, quieren que sigamos gobernando, sigamos siendo buenos gobierno, y claro, que mejoremos aquello que se tenga que mejorar, así es que yo estoy confiada en que no sólo vamos a refrendar el triunfo en los municipios que ya gobernados sino que vamos a ir por municipios como Salamanca y Silao que seguramente van a ser gobernados por el PAN”, agregó.

Además, la candidata del PRI, PAN, PRD, aseguró que en caso de llegar al gobierno su administración se caracterizará por ser la más transparente de la historia.