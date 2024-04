Las Fieras reciben al sotanero Santos teniendo la liguilla a la vista

León, Guanajuato.- Llegó la hora de la verdad para el León Femenil que, si desea colocarse con pie y medio en la fiesta grande, entonces deberá dar cuenta este lunes en la “guarida” de Santos, el rival más endeble de toda la competencia.

El conjunto entrenado por Alejandro Corona no debería tener problemas en vencer a las Guerreras, sin embargo, luego de lo que fue un triunfo in extremis contra Cruz Azul y la voltereta que le propinó Querétaro después de ir 2 por 0 arriba, no hay certeza de la versión que pudieran presentar Las Fieras que anteriormente en el torneo sorprendieron a propios y extraños con esas victorias de visita frente al América y Pachuca.

De haberse impuesto a Gallos Blancos, hoy las leonas estarían calificadas e incluso metidas entre las mejores cinco, solo que su realidad es estar todavía luchando por clasificar y ubicadas en el sexto sitio con 24 unidades, una por debajo de las Chivas, pero teniendo por detrás a Juárez (23), Pumas (22), Querétaro (22) y Toluca (21). Por esto mismo, el elenco esmeralda no puede darse el lujo de tirar puntos en casa y es que un revés incluso lo podría dejar con las manos vacías, en el que sería otro rotundo fracaso para la institución.

Corona deberá enfocar a su equipo y es que los más recientes días han resultado turbulentos por todo el tema extra cancha generado en torno a Ana Campa y su denuncia en redes sociales acerca de una supuesta mala atención médica que recibió de parte del club y que hoy en día la tiene retirada de forma definitiva de las canchas por un problema ocular. Hay que señalar que Campa estaba lejos de ser titular, incluso en contadas ocasiones salió al banquillo, caso contrario a su hermana Marlyn que ha sido pieza fundamental en el esquema del timonel panza verde.

El choque ante las santistas está ni mandado hacer para dar el siguiente paso y es que el cuadro coahuilense solo ha ganado un partido en 15 jornadas, suma raquíticas cinco unidades, además de ser la peor ofensiva y defensiva con 12 goles anotados y 59 recibidos.

Para las leonas no hay pretexto, más con el deseo que tiene su afición de verlas de vuelta en las finales, algo que solo ha sucedido en 2019. Las acciones inician a las 19:06 horas.