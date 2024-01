En León se hace lo que la gente dice: Ale Gutiérrez

LEÓN, Gto. (OEM). En León, la obra pública y los programas sociales no son ocurrencias, sino que surgieron por propuesta y petición de la propia ciudadanía leonesa, que ha entendido que sólo con su participación se pueden lograr obras que generen un beneficio común y para todos.

Así lo aseguró la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien en entrevista exclusiva con El Sol de León dijo que el municipio leonés se ha convertido en uno de los pocos en todo el país que las obras que se llevan a cabo fue por haber escuchado a su ciudadanía.

Por ello, dijo, el programa Participa León, que en este 2024 llega a su tercera edición, cobra una mayor relevancia, pues e los dos ejercicios anteriores se logró no sólo inmiscuir a las personas en generar proyectos para mejorar a su colonia o a su comunidad, sino que además se logró concretar obras que por años habían sido solicitadas, pero que no habían sido atendidas.

“Nosotros desde el inicio, queremos hacer una nueva forma de gobierno y lo que instauramos fue el Participa León (…) ahora somos de los mejores presupuestos participativos del país, solamente en cinco municipios del país se tiene en forma este modelo y ha sido un modelo que ha venido haciendo ejemplo en León y lo que queremos es que la gente pueda soñar, pueda participar de lo que quiere que suceda en su colonia, porque luego pasaba que escuchabas a la gente que decía ‘es que toda la vida he pedido esto, he soñado esto, pero nunca me han hecho caso’ y aquí no son ocurrencias, aquí lo que dijimos desde el principio es que hacemos lo que la gente dice”, dijo la presidenta municipal.

Alejandra Gutiérrez señaló que cuando estuvo en campaña para ser elegida como presidenta municipal, se comprometió no sólo a volver a las colonias y comunidades, sino también a concretar esos proyectos que la propia ciudadanía propusiera y así es como surgió el programa Participa León, en donde a través del modelo de presupuesto participativo, que no es otra cosa que la ciudadanía genere proyectos, los meta a concurso, para que con el presupuesto asignado para ese fin se puedan llevar a cabo; para este 2024 se estarán destinando 200 millones de pesos, en tanto que en 2023 y 2022 fueron asignados otros 300 millones de pesos.

De todo un poco

Alejandra Gutiérrez Campos explicó que en los ejercicios anteriores de Participa León se han logrado obras desde gran alcance hasta otras que han abonado a temas de seguridad y hasta educación.

“De las obras más importante a ejecutar están, por ejemplo, la del Río de los Castillos, que era una obra de más de 100 millones de pesos, que tenían muchos años pidiéndola, ganó la primera etapa en el primer año, ganó la segunda etapa en el segundo año, este año no pudo entrar, porque hay unas afectaciones, las afectaciones se van a desatorar este año y están listos para presentarla para el siguiente año.

“Se han generado muchos espacios públicos, parques, hoy vemos la diferencia, teníamos muchos terrenos con pilas de tierra y basura, hoy son parques hasta con palapas para generar convivencia.

“Caminos rurales, caminos que eran peligrosos por como estaban diseñados, hoy son caminos amplios. También proyectos de iluminación, alarmas, hay poquito de todo”.

Llama alcaldesa a participar en edición 2024

La presidenta municipal de León exhortó a la ciudadanía a participar en este nuevo ejercicio, que en este año tendrá tres formar de participación: la tradicional, que es presencial, en donde el 20 de enero habrá urnas proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral para poder votar por aquellos proyectos elegidos. La segunda modalidad es una que se llevó a cabo en 2023, que es participar en la plataforma www.participa.leon.gob y para este año, la tercera vía para participar será a través de un chatbot habilitado por WhatsApp, en donde con guardar el número 477 6381119 se podrá también emitir el voto por las obras propuestas. Estas dos últimas modalidades estarán disponibles para participar del 13 al 20 de enero.

Alejandra Gutiérrez Campos refirió que con el programa Participa León no sólo se ha logrado hacer comunidad, sino que además las personas han vuelto a confiar en su autoridad municipal, pues no sólo les escuchó sus peticiones, sino que hizo todo para que éstas fueras atendidas.

“Yo los veo a los leoneses bien contentos, porque primero se genera conciencia y esperanza, porque dicen lo que sueño, si yo levanto la mano y levanto la voz y presento un proyecto, si yo participo, sí suceden las cosas.

“El primer año fueron casi nueve mil participantes, en el segundo año fueron casi 25 mil las que participaron, eso quiere decir que la gente va confiando en el proyecto y entonces esperamos más participación, porque el sueño de uno, de dos o de tres se vuelve en un sueño comunitario y sobre todo, se hace realidad y todos ganan con ese proyecto”.